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2020-06-05T19:28
https://ria.ru/20200605/1572540152.html
МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии
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РИА Новости

МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии

18:47 05.06.2020 (обновлено: 19:28 05.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Баранов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Баранов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Чехия поступила "непорядочно и недостойно", объявив персонами нон грата двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге, заявили в МИД.
В ведомстве этот шаг назвали недружественным.
"Без каких-либо оснований власти Чехии нанесли серьезный урон российско-чешским отношениям. Действия Праги получат не только адекватный ответ, но и будут учтены при формировании российской линии в отношении Чехии. За такие провокации надо будет отвечать".
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
МИД
Ранее о высылке двух сотрудников российского посольства объявил премьер Андрей Бабиш.
Министерство иностранных дел Чешской республики
Вчера, 17:56Сказано в эфире
"Был там яд, не было там яда…" Эксперт о высылке из Чехии дипломатов РФПремьер Чехии Андрей Бабиш объявил о высылке из страны двух российских дипломатов. Политолог, доцент РГГУ Вадим Трухачев в эфире радио Sputnik рассказал, кому выгодно ухудшение отношений между Прагой и Москвой.
По его словам, это связано с тем, что российский дипломат якобы целенаправленно "заслал" службе госбезопасности историю о том, что он привез в страну яд рицин. По словам главы правительства, россиянин не только заставил спецслужбы делать лишнюю работу, но и нанес ущерб репутации России в Чехии.
В российском посольстве заявили, что этот шаг Праги изначально был основан на бездоказательных обвинениях.
В Россотрудничестве уточнили, что персонами нон грата объявили и.о. главы представительства организации Андрея Кончакова и сотрудника Российского центра науки и культуры по фамилии Рыбаков. Они должны покинуть Чехию в течение 48 часов.
Вид на Прагу
Вчера, 16:42
Россотрудничество направит в Прагу сотрудника вместо высылаемого

Скандал с ядом

В конце апреля еженедельник Respekt сообщил, что в Прагу приехал некий мужчина с российским диппаспортом. При себе у него якобы был рицин, чтобы, как утверждали журналисты, отравить трех местных политиков, которые имеют отношение к сносу памятника советскому маршалу Ивану Коневу и переименованию площади перед посольством России в честь Бориса Немцова.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сообщения чешских СМИ похожи на очередную утку, а глава МИД Сергей Лавров обратил внимание на отсутствие доказательств того, что Москва пыталась кого-то отравить в Чехии.
Президент Чехии Милош Земан также усомнился в достоверности информации о попытке отравления, а первый вице-премьер и глава МВД Ян Гамачек признал, что у полиции и спецслужб, судя по всему, нет никаких доказательств.
Вид на Пражский Град и собор Святого Вита от реки Влтава в Праге
Вчера, 16:36
Стало известно, когда высланные российские дипломаты покинут Чехию
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РоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЧехияПрагаВ мире
Популярные комментарии
Если на то пошло, нужно завезти таки этот яд, раз уж за него пострадали. и довести дело начатое до конца. Это уже дело престижа наших спецслужб, если они дорожат репутацией.
5 июня, 19:04
Козьма ПРУТКОВ.
715711765
Наши как раз дорожат, в отличии от их.
5 июня, 19:13
Andrey Korotkov
112601218
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