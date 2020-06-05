В России создали платформу для поддержки компаний, пострадавших от COVID

Целевой объем финансирования в компанию составит от 1 миллиарда рублей. Создание платформы позволит максимально расширить область профессиональной экспертизы участников и оказать поддержку растущим компаниям с эффективной бизнес-моделью, уверены в фонде. Партнеры уже приступили к рассмотрению ряда целевых проектов, в том числе, в сфере розничной торговли, производства потребительских товаров, а также технологических решений.