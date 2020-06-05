В России создали платформу для поддержки компаний, пострадавших от COVID

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и фонды RTP Global, Elbrus Capital и Baring Vostok создали совместную инвестиционную платформу объемом до 200 миллионов долларов, которая будет оказывать поддержку перспективным российским компаниям, пострадавшим от последствий пандемии коронавируса, говорится в сообщении РФПИ.
"РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации, и фонды RTP Global, Elbrus Capital и Baring Vostok объявляют о создании совместной инвестиционной платформы объемом до 200 миллионов долларов. Платформа будет оказывать поддержку перспективным российским компаниям в широком ряде отраслей, которые испытали негативное влияние последствий пандемии коронавируса", - говорится в сообщении.
Целевой объем финансирования в компанию составит от 1 миллиарда рублей. Создание платформы позволит максимально расширить область профессиональной экспертизы участников и оказать поддержку растущим компаниям с эффективной бизнес-моделью, уверены в фонде. Партнеры уже приступили к рассмотрению ряда целевых проектов, в том числе, в сфере розничной торговли, производства потребительских товаров, а также технологических решений.
"Платформа намерена предоставлять инвестиции преимущественно в капитал – одну из наиболее востребованных форм финансирования компаний, которым необходимы ресурсы в связи с последствиями пандемии. Сотрудничество ключевых игроков рынка прямых инвестиций и их опыт позволят поддержать передовые российские компании с высоким потенциалом роста", - пояснили в РФПИ.
"Совместная платформа поддержит перспективные российские компании и проекты, пострадавшие от последствий коронавируса, станет важным направлением деятельности РФПИ в сфере борьбы с экономическим аспектом последствий пандемии. Финансовая поддержка со стороны членов платформы позволит компаниям вернуть позитивную динамику развития, работать над созданием новых продуктов и услуг", - приводятся в сообщении слова главы РФПИ Кирилла Дмитриева.
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