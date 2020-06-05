Сенатор призвала более активно использовать формат онлайн-голосования

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Глава социального комитета Совфеда Инна Святенко призывает россиян более активно использовать формат онлайн-голосования по поправкам в Конституцию РФ.
"С сегодняшнего дня для москвичей и жителей других субъектов РФ на портале Госуслуг началась запись на участие для онлайн-голосования по поправкам к Конституции", - сказала Святенко в ходе видеоконференции в своем Instagram.
Она отметила, что многие россияне могут использовать такой безопасный формат, "чтобы соблюдая социальную дистанцию проголосовать из дома".
"Думаю, что это будет хорошо и с точки зрения выражения нашей гражданской позиции, а также хорошо с точки зрения той пандемической ситуации, которая сегодня существует в мире", - отметила она.
Ранее ЦИК утвердил проведение дистанционного голосования по поправкам в конституцию в Москве и в Нижегородской области.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. В понедельник президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.