Сенатор призвала более активно использовать формат онлайн-голосования

"С сегодняшнего дня для москвичей и жителей других субъектов РФ на портале Госуслуг началась запись на участие для онлайн-голосования по поправкам к Конституции", - сказала Святенко в ходе видеоконференции в своем Instagram .

Она отметила, что многие россияне могут использовать такой безопасный формат, "чтобы соблюдая социальную дистанцию проголосовать из дома".

"Думаю, что это будет хорошо и с точки зрения выражения нашей гражданской позиции, а также хорошо с точки зрения той пандемической ситуации, которая сегодня существует в мире", - отметила она.