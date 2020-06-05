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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-06-05T18:26
https://ria.ru/20200605/1572539988.html
Сенатор призвала более активно использовать формат онлайн-голосования
https://cdn22.img.ria.ru/images/156239/18/1562391881_0:208:2200:1446_1036x0_80_0_0_a83410e7b269081d7a5a6524c2f8efc1.jpg
РИА Новости

Сенатор призвала более активно использовать формат онлайн-голосования

18:25 05.06.2020 (обновлено: 18:26 05.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловИнна Святенко на пресс-конференции в агентстве РИА Новости
Инна Святенко на пресс-конференции в агентстве РИА Новости
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Глава социального комитета Совфеда Инна Святенко призывает россиян более активно использовать формат онлайн-голосования по поправкам в Конституцию РФ.

"С сегодняшнего дня для москвичей и жителей других субъектов РФ на портале Госуслуг началась запись на участие для онлайн-голосования по поправкам к Конституции", - сказала Святенко в ходе видеоконференции в своем Instagram.

Она отметила, что многие россияне могут использовать такой безопасный формат, "чтобы соблюдая социальную дистанцию проголосовать из дома".
"Думаю, что это будет хорошо и с точки зрения выражения нашей гражданской позиции, а также хорошо с точки зрения той пандемической ситуации, которая сегодня существует в мире", - отметила она.
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Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. В понедельник президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.
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Голосование по поправкам в КонституциюИнна СвятенкоКонституция РФВладимир ПутинМоскваОбщество
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