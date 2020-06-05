Ученые отвергли эффективность гидроксихлорохина при коронавирусе

ЛОНДОН, 5 июн - РИА Новости, Денис Ворошилов. Оксфордские ученые не нашли подтверждений того, что противомалярийный препарат гидроксихлорохин может помогать при лечении заразившихся коронавирусом, заявила исследовательская группа.

Ученые пришли к выводу, что гидроксихлорохин не может предотвратить смерти пациентов с COVID-19. По данным исследования, 25,7% пациентов, принимавших гидроксихлорохин, скончались в течение 28 дней. При этом из тех, кто не принимал этот препарат, скончались 23,5%.