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Распространение нового коронавируса
2020-06-05T18:29
https://ria.ru/20200605/1572539946.html
Ученые отвергли эффективность гидроксихлорохина при коронавирусе
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568746151_0:51:3127:1810_1036x0_80_0_0_6d807365ac55f134377217f85cd2de3c.jpg
РИА Новости

Ученые отвергли эффективность гидроксихлорохина при коронавирусе

18:26 05.06.2020 (обновлено: 18:29 05.06.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПрепарат в кабинете научно-исследовательской лаборатории "Генные и клеточные технологии" при Казанском федеральном университете
Препарат в кабинете научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
ЛОНДОН, 5 июн - РИА Новости, Денис Ворошилов. Оксфордские ученые не нашли подтверждений того, что противомалярийный препарат гидроксихлорохин может помогать при лечении заразившихся коронавирусом, заявила исследовательская группа.
Ученые разных стран изучают возможность применения этого препарата для лечения COVID-19. Исследователи в США не увидели у препарата профилактического эффекта, а в России гидроксихлорохин рассматривается Минздравом в качестве лекарства для химиопрофилактики COVID-19. Президент США Дональд Трамп принимал этот препарат для профилактики коронавируса после случаев заболевания коронавирусом среди сотрудников Белого дома.
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"Исследование (по гидроксихлорохину) было завершено... Исследование велось невероятными темпами.., и мы приняли решение (о его прекращении) после получения прошлой ночью последних данных. Мы никогда не говорим "никогда", но это не лекарство от COVID", - заявил профессор Оксфордского университета, член исследовательской группы, профессор Мартин Лэндрэй.
Ученые пришли к выводу, что гидроксихлорохин не может предотвратить смерти пациентов с COVID-19. По данным исследования, 25,7% пациентов, принимавших гидроксихлорохин, скончались в течение 28 дней. При этом из тех, кто не принимал этот препарат, скончались 23,5%.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Дональд ТрампОксфордский университетВеликобританияСШАОбщество
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