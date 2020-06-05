Группа "Би-2" запустила музыкальный флешмоб для выхода из самоизоляции

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Солисты группы "Би-2" запустили музыкальный флешмоб #ВыйдемИзДома, чтобы поддержать своих слушателей в период постепенного выхода из самоизоляции.

В ожидании живых концертов "Би-2" благодарят своих поклонников за терпение и приглашают всех объединиться и спеть вместе. Всем желающим предлагается принять участие во флешмобе: исполнить любой отрывок из нового сингла "Депрессия" и выложить видео на своей странице в социальных сетях с хештегом #ВыйдемИзДома.

Один из солистов рок-группы "Би-2" Шура в комментарии корреспонденту РИА Новости поддержал россиян и в частности жителей Москвы в этот период выхода из самоизоляции, пожелав им терпения и здоровья.

Всем, кому сейчас трудно, мы желаем терпения, удачи и в первую очередь, конечно же, здоровья, потому что здоровье – это очень важно в нынешней ситуации. Берегите себя, соблюдайте правила самоизоляции, не спешите гулять – благо погода способствует тому, что не очень хочется выходить на улицу. Поэтому лучше сидите дома с семьями, там прекрасно", – высказал слова поддержки музыкант.

Он отметил, что группа "Би-2" очень любит своих поклонников, пожелал всем слушать хорошую музыку и выразил надежду, что их новая песня, записанная во время самоизоляции, поднимет слушателям настроение.

Во флешмобе уже приняли участие известные артисты, друзья группы "Би-2". Свои видеоролики с исполнением "Депрессии" записали Дима Билан, Аида Гарифуллина, Леонид Агутин, Пелагея, Антон Севидов (Tesla Boy), Ренарс Кауперс (BrainStorm), Manizha, Shach Seven и певица Elizaveta.