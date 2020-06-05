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Культура
2020-06-05T18:28
https://ria.ru/20200605/1572539844.html
Группа "Би-2" запустила музыкальный флешмоб для выхода из самоизоляции
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РИА Новости

Группа "Би-2" запустила музыкальный флешмоб для выхода из самоизоляции

18:28 05.06.2020
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© РИА Новости / Сергей МамонтовГруппа "Би-2" выступает на концерте в рамках церемонии вручения VIII Всероссийской премии "Выпускник-2018" в Москве
Группа Би-2 выступает на концерте в рамках церемонии вручения VIII Всероссийской премии Выпускник-2018 в Москве
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Солисты группы "Би-2" запустили музыкальный флешмоб #ВыйдемИзДома, чтобы поддержать своих слушателей в период постепенного выхода из самоизоляции.
В ожидании живых концертов "Би-2" благодарят своих поклонников за терпение и приглашают всех объединиться и спеть вместе. Всем желающим предлагается принять участие во флешмобе: исполнить любой отрывок из нового сингла "Депрессия" и выложить видео на своей странице в социальных сетях с хештегом #ВыйдемИзДома.
Один из солистов рок-группы "Би-2" Шура в комментарии корреспонденту РИА Новости поддержал россиян и в частности жителей Москвы в этот период выхода из самоизоляции, пожелав им терпения и здоровья.

Всем, кому сейчас трудно, мы желаем терпения, удачи и в первую очередь, конечно же, здоровья, потому что здоровье – это очень важно в нынешней ситуации. Берегите себя, соблюдайте правила самоизоляции, не спешите гулять – благо погода способствует тому, что не очень хочется выходить на улицу. Поэтому лучше сидите дома с семьями, там прекрасно", – высказал слова поддержки музыкант.

Он отметил, что группа "Би-2" очень любит своих поклонников, пожелал всем слушать хорошую музыку и выразил надежду, что их новая песня, записанная во время самоизоляции, поднимет слушателям настроение.
Во флешмобе уже приняли участие известные артисты, друзья группы "Би-2". Свои видеоролики с исполнением "Депрессии" записали Дима Билан, Аида Гарифуллина, Леонид Агутин, Пелагея, Антон Севидов (Tesla Boy), Ренарс Кауперс (BrainStorm), Manizha, Shach Seven и певица Elizaveta.
Ролик с участием звезд также можно увидеть в социальных сетях группы "Би-2", а через пару недель группа выложит большое видео со всеми участниками флешмоба.
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КультураМузыкаБи-2
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