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В Росавиации оценили возможность открытия международных рейсов
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РИА Новости

В Росавиации оценили возможность открытия международных рейсов

18:12 05.06.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет Boeing 777
Пассажирский самолет Boeing 777
© РИА Новости / Владимир Сергеев
ЧЕЛЯБИНСК, 5 июн – РИА Новости. Открытие международного авиасообщения будет зависеть от эпидемиологической обстановки, сообщил в пятницу первый замминистра транспорта, глава Росавиации Александр Нерадько.
"Я не занимаюсь прогнозами. Сначала будут открываться внутренние рейсы, сейчас они показывают свой рост. Роспотребнадзор будет наблюдать, будет ли меняться (эпидобстановка - ред.)", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, когда ожидается открытие международных рейсов.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Александр НерадькоОбщество
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