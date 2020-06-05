В Росавиации оценили возможность открытия международных рейсов

ЧЕЛЯБИНСК, 5 июн – РИА Новости. Открытие международного авиасообщения будет зависеть от эпидемиологической обстановки, сообщил в пятницу первый замминистра транспорта, глава Росавиации Александр Нерадько.
"Я не занимаюсь прогнозами. Сначала будут открываться внутренние рейсы, сейчас они показывают свой рост. Роспотребнадзор будет наблюдать, будет ли меняться (эпидобстановка - ред.)", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, когда ожидается открытие международных рейсов.
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