Силы ПВО провели проверку систем, прикрывающих Москву

Проверка прошла в объединении ПВО-ПРО особого назначения, прикрывающей Москву и Центральный промышленный район. Роль самолетов-разведчиков и беспилотников на малых, средних и больших высотах играли истребители Су-35С, Су-34, Су-30СМ, а также вертолеты Ми-24П.