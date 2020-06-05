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2020-06-05T18:09
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Силы ПВО провели проверку систем, прикрывающих Москву
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РИА Новости

Силы ПВО провели проверку систем, прикрывающих Москву

18:09 05.06.2020
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© РИА Новости / Фотохост-агентство/ Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" во время военного парада в ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф во время военного парада в ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
© РИА Новости / Фотохост-агентство/ Антон Денисов
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Дежурные силы ПВО-ПРО в ходе проверки отразили условный авиаудар по Москве: все "вражеские" самолеты-разведчики и беспилотники сбиты, сообщает в пятницу Минобороны России.
Проверка прошла в объединении ПВО-ПРО особого назначения, прикрывающей Москву и Центральный промышленный район. Роль самолетов-разведчиков и беспилотников на малых, средних и больших высотах играли истребители Су-35С, Су-34, Су-30СМ, а также вертолеты Ми-24П.
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"В ходе проверки дежурные подразделения … своевременно обнаружили и выполнили условный обстрел всех контрольных целей. Всего боевые расчеты зенитных ракетных систем С-400 "Триумф", С-300 "Фаворит", зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" выполнили более 30 условных ракетных пусков", - сказано в релизе.
В проверке участвовали более 40 боевых расчетов зенитных ракетных и радиотехнических подразделений. Отработано взаимодействие с дежурными силами ПВО Западного военного округа.
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