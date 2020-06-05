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Распространение нового коронавируса
2020-06-05T18:07
https://ria.ru/20200605/1572538971.html
Мэр Нью-Йорка призвал участников протестов сдать тест на коронавирус
https://cdn22.img.ria.ru/images/149810/63/1498106368_0:0:4128:2322_1036x0_80_0_0_02a72161435f1bdabd4964a3ddd17226.jpg
РИА Новости

Мэр Нью-Йорка призвал участников протестов сдать тест на коронавирус

18:06 05.06.2020 (обновлено: 18:07 05.06.2020)
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© AP Photo / Alan DiazМэр Нью-Йорка Билл де Блазио
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио
© AP Photo / Alan Diaz
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио призвал всех, кто принимал участие в протестах, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, сдать тесты на коронавирус.
"Если вы участвовали в одном из этих протестов, я хочу призвать вас пройти тест на коронавирус", - заявил де Блазио в ходе ежедневной пресс-конференции, транслировавшейся на сайте мэра.
Мэр отметил, что угроза заражения по-прежнему существует, и массовые собрания людей опасны в связи с возможным увеличением заражений, поэтому важно по-прежнему носить маски и сохранять социальную дистанцию.
С конца мая во многих крупных городах США проходят протесты и беспорядки в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией. Один из полицейских, который на протяжении нескольких минут наваливался коленом на шею Флойда, обвинен в убийстве, трое других — в пособничестве убийству.
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Распространение нового коронавирусаДжордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаКоронавирус COVID-19КоронавирусыБилл де БлазиоНью-Йорк (город)СШАВ мире
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