Мэр Нью-Йорка призвал участников протестов сдать тест на коронавирус

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио призвал всех, кто принимал участие в протестах, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, сдать тесты на коронавирус.
"Если вы участвовали в одном из этих протестов, я хочу призвать вас пройти тест на коронавирус", - заявил де Блазио в ходе ежедневной пресс-конференции, транслировавшейся на сайте мэра.
Мэр отметил, что угроза заражения по-прежнему существует, и массовые собрания людей опасны в связи с возможным увеличением заражений, поэтому важно по-прежнему носить маски и сохранять социальную дистанцию.
С конца мая во многих крупных городах США проходят протесты и беспорядки в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией. Один из полицейских, который на протяжении нескольких минут наваливался коленом на шею Флойда, обвинен в убийстве, трое других — в пособничестве убийству.
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