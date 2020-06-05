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2020-06-05T18:06
https://ria.ru/20200605/1572538880.html
Росавиация сообщила о росте в три раза пассажиропотока в июне
https://cdn24.img.ria.ru/images/151953/87/1519538797_0:57:3442:1993_1036x0_80_0_0_d0a5d691d234d901d15bdbc2427eb324.jpg
РИА Новости

Росавиация сообщила о росте в три раза пассажиропотока в июне

18:05 05.06.2020 (обновлено: 18:06 05.06.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПассажир в зале ожидания аэропорта "Внуково"
Пассажир в зале ожидания аэропорта Внуково
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Пассажир в зале ожидания аэропорта "Внуково". Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 5 июн – РИА Новости. Пассажиропоток вырос в России в июне примерно в три раза по сравнению с маем, сообщил в пятницу первый замминистра транспорта РФ, глава Росавиации Александр Нерадько.
"Мы уже сейчас отмечаем с 1 июня рост пассажиропотока. По московским аэропортам он составляет рост примерно в 3 раза по сравнению с маем месяцем. Примерно такой же рост и в целом по стране. Традиционные перевозки оживляются",- сказал он журналистам.
Он уточнил, что оживление будет зависеть от того, как быстро регионы юга России будут снимать ограничения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Александр НерадькоЭкономика
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