Росавиация сообщила о росте в три раза пассажиропотока в июне

"Мы уже сейчас отмечаем с 1 июня рост пассажиропотока. По московским аэропортам он составляет рост примерно в 3 раза по сравнению с маем месяцем. Примерно такой же рост и в целом по стране. Традиционные перевозки оживляются",- сказал он журналистам.