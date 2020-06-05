Росавиация сообщила о росте в три раза пассажиропотока в июне

ЧЕЛЯБИНСК, 5 июн – РИА Новости. Пассажиропоток вырос в России в июне примерно в три раза по сравнению с маем, сообщил в пятницу первый замминистра транспорта РФ, глава Росавиации Александр Нерадько.
"Мы уже сейчас отмечаем с 1 июня рост пассажиропотока. По московским аэропортам он составляет рост примерно в 3 раза по сравнению с маем месяцем. Примерно такой же рост и в целом по стране. Традиционные перевозки оживляются",- сказал он журналистам.
Он уточнил, что оживление будет зависеть от того, как быстро регионы юга России будут снимать ограничения.
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