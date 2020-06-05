Путин оценил макроэкономическую ситуацию в России

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. России удается сохранять макроэкономическую ситуацию в стране на хорошем уровне, инфляция держится в рамках параметров, а безработица хоть и подросла, но не так драматично, как в других странах, заявил президент России Владимир Путин.
"Макроэкономику нам удается сохранить в рабочем состоянии, на очень хорошем качественном уровне", - сказал Путин на встрече с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым.
Дмитриев в свою очередь отметил, что у России действительно низкий госдолг и инфляция.
"Не только долг, и инфляция держится в рамках параметров, о которых мы заявляли раньше. Уровень безработицы подрос, но не так драматично, как в некоторых других странах. Поэтому все это дает основание, я думаю, нашим партнерам продолжать работу с РФПИ", - добавил Путин.
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