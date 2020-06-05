Путин оценил макроэкономическую ситуацию в России

Дмитриев в свою очередь отметил, что у России действительно низкий госдолг и инфляция.

"Не только долг, и инфляция держится в рамках параметров, о которых мы заявляли раньше. Уровень безработицы подрос, но не так драматично, как в некоторых других странах. Поэтому все это дает основание, я думаю, нашим партнерам продолжать работу с РФПИ", - добавил Путин.