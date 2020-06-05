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2020-06-05T18:31
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Путин оценил макроэкономическую ситуацию в России
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РИА Новости

Путин оценил макроэкономическую ситуацию в России

18:05 05.06.2020 (обновлено: 18:31 05.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественных организаций, работающих в сфере экологии и зоозащиты
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественных организаций, работающих в сфере экологии и зоозащиты
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. России удается сохранять макроэкономическую ситуацию в стране на хорошем уровне, инфляция держится в рамках параметров, а безработица хоть и подросла, но не так драматично, как в других странах, заявил президент России Владимир Путин.
"Макроэкономику нам удается сохранить в рабочем состоянии, на очень хорошем качественном уровне", - сказал Путин на встрече с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым.
Дмитриев в свою очередь отметил, что у России действительно низкий госдолг и инфляция.
"Не только долг, и инфляция держится в рамках параметров, о которых мы заявляли раньше. Уровень безработицы подрос, но не так драматично, как в некоторых других странах. Поэтому все это дает основание, я думаю, нашим партнерам продолжать работу с РФПИ", - добавил Путин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Кирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийРоссияВладимир ПутинЭкономика
Популярные комментарии
Смешно ))) Особенно про безработицу !
5 июня, 18:18
yyyu55 yu55
1000001
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