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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-05T18:03
https://ria.ru/20200605/1572538561.html
Экс-глава ВОЗ оценила действия Китая в начале пандемии
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571630555_0:353:2928:2000_1036x0_80_0_0_b74cf2dbb42a871e6dc1df6fcc6f393a.jpg
РИА Новости

Экс-глава ВОЗ оценила действия Китая в начале пандемии

18:03 05.06.2020
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© REUTERS / StringerСотрудники полиции в защитных костюмах на закрытой железнодорожной станции в провинции Цзилинь, Китай
Сотрудники полиции в защитных костюмах на закрытой железнодорожной станции в провинции Цзилинь, Китай
© REUTERS / Stringer
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Бывшая гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и бывшая премьер-министр Норвегии Гру Харлем Брунтланн завила в интервью изданию Spiegel, что в начале пандемии коронавируса Китай затягивал с предоставлением информации о новом вирусе.
"Есть основания критиковать Китай. Ответственные лица там были слишком медлительными и слишком поздно сообщили информацию. Хуже всего, что им понадобилось много времени, чтобы сообщить о передаче (коронавируса - ред.) от человека к человеку. Хотя уже 1 января было точно известно об этом пути передачи, как мы теперь знаем, Китай только 20 числа сообщил об этом официально. Другой вопрос, имело ли место умышленное сокрытие (информации - ред). Китай - большая страна с многими конкурирующими интересами и не только между Пекином и провинциями", - заявила она.
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Брунтланн добавила, что ВОЗ с самого начала пыталась как можно скорее получить всю информацию, однако организации остается лишь полагаться на прозрачность самих стран. При этом она допустила, что нынешний глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус чрезмерно хвалил Китай, добиваясь от Пекина информации. "Однако его намерение должно было подтолкнуть Китай к большему сотрудничеству", - отметила она.
"Европа также допустила ошибки. Многие ответственные лица, по-видимому, были слишком оптимистичны по поводу эффективности своих систем здравоохранения. И они явно недооценили, насколько заразен новый коронавирус", - заявила Брунтланн.
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Она высоко оценила меры по борьбе с коронавирусом в азиатских странах - Южной Корее, Вьетнаме и Монголии. "Они действовали быстро и решительно. Их пример показывает нам, что личная свобода иногда должна отходить на второй план ради общего здравоохранения", - отметила Брунтланн.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на внутренние документы ВОЗ, электронные письма и интервью сообщило, что ВОЗ в самом начале эпидемии столкнулась с трудностями при получении информации о коронавирусе от Китая, что вызвало недовольство в рядах организации. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь назвал не соответствующими действительности сообщения о том, что Китай в начале эпидемии скрывал от ВОЗ данные о новом коронавирусе.
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