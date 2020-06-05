Экс-глава ВОЗ оценила действия Китая в начале пандемии

"Европа также допустила ошибки. Многие ответственные лица, по-видимому, были слишком оптимистичны по поводу эффективности своих систем здравоохранения. И они явно недооценили, насколько заразен новый коронавирус", - заявила Брунтланн.

Она высоко оценила меры по борьбе с коронавирусом в азиатских странах - Южной Корее, Вьетнаме и Монголии. "Они действовали быстро и решительно. Их пример показывает нам, что личная свобода иногда должна отходить на второй план ради общего здравоохранения", - отметила Брунтланн.