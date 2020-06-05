Путин обсудил с главой РФПИ борьбу с коронавирусом и создание тест-систем

Президент начал рабочую встречу с Дмитриевым с наиболее актуальной, по его словам, темы - борьбы с распространением коронавируса.

"Знаю, что вы включились и в эту работу и вместе с партнерами, в том числе с японскими… создали достаточно эффективно работающие тест-системы", - сказал он в ходе встречи с главой РФПИ.