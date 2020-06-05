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Распространение нового коронавируса
2020-06-05T18:17
https://ria.ru/20200605/1572538521.html
Путин обсудил с главой РФПИ борьбу с коронавирусом и создание тест-систем
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572538290_0:211:3072:1939_1036x0_80_0_0_c7087272ce399dd9fffd9597c70ea2c9.jpg
РИА Новости

Путин обсудил с главой РФПИ борьбу с коронавирусом и создание тест-систем

18:02 05.06.2020 (обновлено: 18:17 05.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев во время встречи
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым борьбу с коронавирусом и создание тест-систем.
Президент начал рабочую встречу с Дмитриевым с наиболее актуальной, по его словам, темы - борьбы с распространением коронавируса.
"Знаю, что вы включились и в эту работу и вместе с партнерами, в том числе с японскими… создали достаточно эффективно работающие тест-системы", - сказал он в ходе встречи с главой РФПИ.
После этого Путин предоставил слово для доклада главе фонда.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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