В России бесплатно выдадут препарат от коронавируса

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Препарат против коронавируса "Авифавир" будет бесплатным в России в рамках ОМС, рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций ( Препарат против коронавируса "Авифавир" будет бесплатным в России в рамках ОМС, рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций ( РФПИ Кирилл Дмитриев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным

"Клинические испытания позволяют считать нам этот препарат одним из наиболее многообещающих в мире. Он уже 11 июня поступит, соответственно, в клиники в России и будет бесплатно предоставлен для россиян по программе ОМС. Мы также проводим испытания для лечения данным препаратом на амбулаторной основе", - сказал он.

Глава РФПИ также отметил, что благодаря интересу других стран первоначальные планы по объемам производства этого лекарства могут возрасти почти в 3 раза.

"Первоначально будем производить 700 тысяч курсов в год, но спрос, а мы видим уже запросы из 10 других стран, может нас пододвинуть к тому, чтобы производить до 2 миллионов курсов в год", - сказал Дмитриев.