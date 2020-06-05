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Распространение нового коронавируса
2020-06-05T19:55
https://ria.ru/20200605/1572538403.html
В России бесплатно выдадут препарат от коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571848092_0:0:3038:1709_1036x0_80_0_0_85e77d59dd0a763733becd5f36893b13.jpg
РИА Новости

В России бесплатно выдадут препарат от коронавируса

18:01 05.06.2020 (обновлено: 19:55 05.06.2020)
119941
© Фото : РФПИПрепарат "Авифавир" прямого противовирусного действия от COVID-19 совместного производства РФПИ и ГК "ХимРар"
Препарат Авифавир прямого противовирусного действия от COVID-19 совместного производства РФПИ и ГК ХимРар
© Фото : РФПИ
Препарат "Авифавир" прямого противовирусного действия от COVID-19 совместного производства РФПИ и ГК "ХимРар". Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Препарат против коронавируса "Авифавир" будет бесплатным в России в рамках ОМС, рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Клинические испытания позволяют считать нам этот препарат одним из наиболее многообещающих в мире. Он уже 11 июня поступит, соответственно, в клиники в России и будет бесплатно предоставлен для россиян по программе ОМС. Мы также проводим испытания для лечения данным препаратом на амбулаторной основе", - сказал он.
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Глава РФПИ также отметил, что благодаря интересу других стран первоначальные планы по объемам производства этого лекарства могут возрасти почти в 3 раза.
"Первоначально будем производить 700 тысяч курсов в год, но спрос, а мы видим уже запросы из 10 других стран, может нас пододвинуть к тому, чтобы производить до 2 миллионов курсов в год", - сказал Дмитриев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - Общество
Популярные комментарии
Ну и где крикуны которые кричали что на покупку этого лекарства пять пенсий нужно потратить? :)
5 июня, 19:42
НЯНиколай Ярославский
943413276
в современной России НИЧЕМУ НЕ ВЕРИТЬ - целее будете. Везде врут, причем врут с вдохновением - щеки горят, глаза блестят...
5 июня, 22:06
Клим Данилов
112238032
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