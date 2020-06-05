Число случаев коронавируса в Азербайджане возросло до 6860

БАКУ, 5 июн - РИА Новости. Общее число зараженных коронавирусом в Азербайджане достигло 6860, за сутки вирус выявлен у 338 человек, число жертв COVID-19 в стране выросло до 82, сообщает оперативный штаб при кабмине.
"В Азербайджане выявлено еще 338 случаев заражения коронавирусом, 134 человека вылечились. До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 6860 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 3871 человек вылечился, 82 скончались, 2907 продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 66 из них оценивается как тяжелое, 73 - средней степени тяжести, состояние остальных стабильное", - уточнил штаб.
Сообщается, что с начала пандемии проведено 328 385 тестов на коронавирус.
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