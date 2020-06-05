Число случаев коронавируса в Азербайджане возросло до 6860

"В Азербайджане выявлено еще 338 случаев заражения коронавирусом, 134 человека вылечились. До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 6860 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 3871 человек вылечился, 82 скончались, 2907 продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 66 из них оценивается как тяжелое, 73 - средней степени тяжести, состояние остальных стабильное", - уточнил штаб.