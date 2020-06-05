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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-05T17:58
https://ria.ru/20200605/1572538216.html
Число случаев коронавируса в Азербайджане возросло до 6860
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/02/1570901694_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_a4a3038b0f3c0cced3fda7bb3549f9a9.jpg
РИА Новости

Число случаев коронавируса в Азербайджане возросло до 6860

17:57 05.06.2020 (обновлено: 17:58 05.06.2020)
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© Sputnik / Мурад ОруджевАвтомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
© Sputnik / Мурад Оруджев
БАКУ, 5 июн - РИА Новости. Общее число зараженных коронавирусом в Азербайджане достигло 6860, за сутки вирус выявлен у 338 человек, число жертв COVID-19 в стране выросло до 82, сообщает оперативный штаб при кабмине.
"В Азербайджане выявлено еще 338 случаев заражения коронавирусом, 134 человека вылечились. До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 6860 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 3871 человек вылечился, 82 скончались, 2907 продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 66 из них оценивается как тяжелое, 73 - средней степени тяжести, состояние остальных стабильное", - уточнил штаб.
Сообщается, что с начала пандемии проведено 328 385 тестов на коронавирус.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоАзербайджанВ мире
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