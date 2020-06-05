Трамп заявил, что США произвели два миллиона вакцин от COVID-19

ВАШИНГТОН, 5 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что в стране уже готовы к отправке 2 миллиона вакцин от коронавируса.
"В плане вакцин достигается огромный прогресс. Фактически, у нас уже есть 2 миллиона готовых к отправке (вакцин - ред.), если они пройдут проверку на безопасность", - сказал Трамп, выступая в Белом доме.
Он не уточнил, когда будет завершена эта проверка.
По его словам, над вакцинами работают до семи-восьми компаний.
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