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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-05T17:52
https://ria.ru/20200605/1572537773.html
Трамп заявил, что США произвели два миллиона вакцин от COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568746282_0:320:3070:2047_1036x0_80_0_0_44e44f2382200300a76377100327f410.jpg
РИА Новости

Трамп заявил, что США произвели два миллиона вакцин от COVID-19

17:52 05.06.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник научно-исследовательской лаборатории "Генные и клеточные технологии" при Казанском федеральном университет готовит препарат для исследования
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университет готовит препарат для исследования
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 5 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что в стране уже готовы к отправке 2 миллиона вакцин от коронавируса.
"В плане вакцин достигается огромный прогресс. Фактически, у нас уже есть 2 миллиона готовых к отправке (вакцин - ред.), если они пройдут проверку на безопасность", - сказал Трамп, выступая в Белом доме.
Он не уточнил, когда будет завершена эта проверка.
По его словам, над вакцинами работают до семи-восьми компаний.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Дональд ТрампСШАВ мире
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