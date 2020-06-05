В Афганистане боевики напали на полицейский конвой

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. По меньшей мере 15 полицейских погибли в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан" в провинции Забуль на юго-востоке Афганистана, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на местных чиновников.
Сообщается, что талибы в пятницу утром совершили нападение на полицейский конвой на трассе Забуль-Кандагар возле города Калат.
Глава совета провинции подтвердил телеканалу факт нападения и гибель 10 сотрудников сил безопасности. Он добавил, что талибы также понесли потери в столкновении.
"Талибан" пока не подтвердил свою причастность к инциденту.