Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-05T17:50
https://ria.ru/20200605/1572537650.html
В Афганистане боевики напали на полицейский конвой
https://cdn25.img.ria.ru/images/151691/54/1516915414_0:150:2880:1770_1036x0_80_0_0_85161a66ce6a7abd99c47c23548015c0.jpg
РИА Новости

В Афганистане боевики напали на полицейский конвой

17:50 05.06.2020
441
© AP Photo / Rahmat GulАфганский полицейский
Афганский полицейский
© AP Photo / Rahmat Gul
Афганский полицейский. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. По меньшей мере 15 полицейских погибли в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан" в провинции Забуль на юго-востоке Афганистана, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на местных чиновников.
Сообщается, что талибы в пятницу утром совершили нападение на полицейский конвой на трассе Забуль-Кандагар возле города Калат.
Глава совета провинции подтвердил телеканалу факт нападения и гибель 10 сотрудников сил безопасности. Он добавил, что талибы также понесли потери в столкновении.
"Талибан" пока не подтвердил свою причастность к инциденту.
Ранее на торжественной церемонии в Катаре США и радикальное движение "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.
001000
Обсудить 0
АфганистанВ мире
Рекомендуем
Военнослужащие Ливийской национальной армии
В ЛНА объяснили, почему отступили из города Тархуна
Гонконг
В МИД Китая высоко оценили заявление Захаровой по Гонконгу
Глава северокорейской делегации Ли Сон Гвон
Глава МИД КНДР обсудил с послом Китая ситуацию вокруг Гонконга
Американские военные на юго-востоке Афганистана
США нанесли первые удары по талибам после объявленного в мае перемирия
Министр обороны Греции Никос Панайотопулос
Министр обороны Греции заявил о готовности к военному конфликту с Турцией
Сотрудники правоохранительных органов Мексики
В Мехико протесты против действий полиции закончились погромами
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Глава МИД Ирана ответил на предложение Трампа о новых договоренностях
Сотрудники правоохранительных органов в Афганистане
В Афганистане около 11 полицейских погибли при подрыве автомобиля
Лондон
Лондон может уступить в вопросе пошлин ЕС, сообщает СМИ
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо на собрании оппозиции в штаб-квартире газеты El Nacional в Каракасе
Венесуэла потребовала от Франции выдать укрывшегося в посольстве Гуаидо
Полиция в Кабуле
ИГ* взяло ответственность за взрыв в мечети в Кабуле
Сотрудники сил безопасности Мали
В Мали ликвидировали лидера "Аль-Каиды"* в Северной Африке
Президент США Дональд Трамп
Трамп предрек США "беспрецедентный экономический рост" в 2021 году
Военнослужащие РФ и Турции патрулируют участок трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб в Сирии
В России ответили на призыв США "убраться" с Ближнего Востока
Президент США Дональд Трамп перед началом брифинг возле Белого дома в Вашингтоне
Трамп оценил торговую сделку с Китаем на фоне коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:44В Республике Алтай выявили девять новых случаев COVID-19
08:42В ЛНР уже восемь суток не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
08:42Первый танкер с американской нефтью для Белоруссии прибыл в порт Литвы
08:42Названы самые популярные алкогольные напитки россиян на самоизоляции
08:30Эксперты назвали возможные причины нашествия шелкопряда в Сибири
08:17В Узбекистане число случаев COVID-19 выросло до 4022
08:17В Калифорнии три человека погибли при крушении самолета
08:13Рослесхоз оценил угрозу нашествия шелкопряда в Сибири
08:00Духов день 2020 - что это за праздник и когда отмечается в этом году
07:57В Афганистане около 11 полицейских погибли при подрыве автомобиля
07:50Украинские силовики заявили о 12 обстрелах своих позиций в Донбассе
07:44В Бразилии запретили рейды полиции в фавелах Рио-де-Жанейро
07:43В Кузбассе за сутки выявили 36 случаев COVID-19
07:35В Киргизии за сутки выявили 38 новых случаев COVID-19
07:33В Новосибирской области коронавирус выявили у 107 человек
07:23В Идлибе погиб турецкий военный
06:52В Германии выявили 407 новых случаев COVID-19
06:27В США разбился двухмоторный самолет
06:24Байден раскритиковал Трампа за упоминание Джорджа Флойда
06:16В России за сутки потушили 24 лесных пожара
Лента новостейМолния