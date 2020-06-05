Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-05T17:49
https://ria.ru/20200605/1572537561.html
Трамп предрек США "беспрецедентный экономический рост" в 2021 году
https://cdn21.img.ria.ru/images/156256/00/1562560059_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_d2256fb96b55110219f714d8759d4632.jpg
РИА Новости

Трамп предрек США "беспрецедентный экономический рост" в 2021 году

17:49 05.06.2020
561
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на беспрецедентный экономический рост в 2021 году.
"Я думаю, что на следующий год мы будем выше, чем когда-либо. Единственное, что нас останавливает, - плохая политика", - сказал Трамп на пресс-конференции, после чего перечислил ряд неудачных, по его мнению, мер регулирования предыдущей администрации Барака Обамы. Он также раскритиковал предложенное демократами экологическое законодательство, заявив, что оно "полностью смешное".
"Я думаю, что у нас будет очень хороший август, хороший июль, возможно — потрясающий сентябрь, потрясающий ноябрь и декабрь", - сказал Трамп. По его словам, Америку ждет "долгий период роста".
Председатель Совета управляющих Федерального резерва США Джером Пауэлл выступает на пресс-конференции после заседания Федерального комитета по открытым рынкам. 18 сентября 2019
2 июня, 08:00
Ниже нуля: Standard Chartered описал сценарий резкого падения доллара
9394223
Обсудить 5
Дональд ТрампБарак ОбамаСШАЭкономика
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что эпидемия коронавируса в США почти закончилась
Президент США Дональд Трамп перед началом брифинг возле Белого дома в Вашингтоне
Трамп оценил торговую сделку с Китаем на фоне коронавируса
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университет готовит препарат для исследования
Трамп заявил, что США произвели два миллиона вакцин от COVID-19
Военнослужащие национальной гвардии США в городе Сент-Пол
Трамп призвал "гордых" губернаторов задействовать Нацгвардию
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в Вашингтоне
Трамп рассказал о "лучшей" стратегии борьбы с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп
Трамп пригрозил ввести пошлины на автомобили из ЕС
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественных организаций, работающих в сфере экологии и зоозащиты
Путин оценил макроэкономическую ситуацию в России
Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден
Байден назвал часть американцев "не очень хорошими людьми"
Протесты перед Белым домом в США
Улицу перед Белым домом переименовали в честь погибших афроамериканцев
Военнослужащие США во время акции протеста против полицейского насилия у Белого дома в Вашингтоне
Трамп пригрозил мэру Вашингтона ввести в город "группу людей"
Президент США Дональд Трамп
Трамп рассказал, чем планирует заняться после отмены карантина
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2
В Германии допустили введение штрафных пошлин на газ из США
Президент США Дональд Трамп
Мэр Вашингтона потребовала от Трампа вывести военных из столицы
Логотип социальной сети Twitter
Twitter заблокировал видео Трампа о протестах
Солдаты Национальной гвардии США в Луисвилле
В США нацгвардия наращивает присутствие в городах, сообщает СМИ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:44В Республике Алтай выявили девять новых случаев COVID-19
08:42В ЛНР уже восемь суток не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
08:42Первый танкер с американской нефтью для Белоруссии прибыл в порт Литвы
08:42Названы самые популярные алкогольные напитки россиян на самоизоляции
08:30Эксперты назвали возможные причины нашествия шелкопряда в Сибири
08:17В Узбекистане число случаев COVID-19 выросло до 4022
08:17В Калифорнии три человека погибли при крушении самолета
08:13Рослесхоз оценил угрозу нашествия шелкопряда в Сибири
08:00Духов день 2020 - что это за праздник и когда отмечается в этом году
07:57В Афганистане около 11 полицейских погибли при подрыве автомобиля
07:50Украинские силовики заявили о 12 обстрелах своих позиций в Донбассе
07:44В Бразилии запретили рейды полиции в фавелах Рио-де-Жанейро
07:43В Кузбассе за сутки выявили 36 случаев COVID-19
07:35В Киргизии за сутки выявили 38 новых случаев COVID-19
07:33В Новосибирской области коронавирус выявили у 107 человек
07:23В Идлибе погиб турецкий военный
06:52В Германии выявили 407 новых случаев COVID-19
06:27В США разбился двухмоторный самолет
06:24Байден раскритиковал Трампа за упоминание Джорджа Флойда
06:16В России за сутки потушили 24 лесных пожара
Лента новостейМолния