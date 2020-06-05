Трамп предрек США "беспрецедентный экономический рост" в 2021 году

ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на беспрецедентный экономический рост в 2021 году.
"Я думаю, что на следующий год мы будем выше, чем когда-либо. Единственное, что нас останавливает, - плохая политика", - сказал Трамп на пресс-конференции, после чего перечислил ряд неудачных, по его мнению, мер регулирования предыдущей администрации Барака Обамы. Он также раскритиковал предложенное демократами экологическое законодательство, заявив, что оно "полностью смешное".
"Я думаю, что у нас будет очень хороший август, хороший июль, возможно — потрясающий сентябрь, потрясающий ноябрь и декабрь", - сказал Трамп. По его словам, Америку ждет "долгий период роста".