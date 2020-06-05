В ДНР заявили, что сбили 22 беспилотника силовиков с начала года

ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики с начала года сбили в Донбассе 22 беспилотника украинских силовиков, заявил в пятницу журналистам заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"Подразделения ПВО ДНР ежедневно совершенствуют навыки по уничтожению и перехвату беспилотных аппаратов противника. Особенностью противовоздушной борьбы с беспилотниками ВС Украины является единая система комплексной защиты объектов республики от огневого поражения противника "Мантия АРП", благодаря которой с начала этого года удалось обезвредить 22 беспилотных летательных аппарата противника", - сказал Басурин.
Согласно минским соглашениям, полеты авиации и беспилотников вблизи линии соприкосновения в Донбассе запрещены. Исключение составляют БПЛА Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.