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2020-06-05T17:46
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В ДНР заявили, что сбили 22 беспилотника силовиков с начала года
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РИА Новости

В ДНР заявили, что сбили 22 беспилотника силовиков с начала года

17:46 05.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЗаместитель командующего корпусом министерства обороны ДНР Эдуард Басурин
Заместитель командующего корпусом министерства обороны ДНР Эдуард Басурин
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Заместитель командующего корпусом министерства обороны ДНР Эдуард Басурин. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики с начала года сбили в Донбассе 22 беспилотника украинских силовиков, заявил в пятницу журналистам заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"Подразделения ПВО ДНР ежедневно совершенствуют навыки по уничтожению и перехвату беспилотных аппаратов противника. Особенностью противовоздушной борьбы с беспилотниками ВС Украины является единая система комплексной защиты объектов республики от огневого поражения противника "Мантия АРП", благодаря которой с начала этого года удалось обезвредить 22 беспилотных летательных аппарата противника", - сказал Басурин.
Согласно минским соглашениям, полеты авиации и беспилотников вблизи линии соприкосновения в Донбассе запрещены. Исключение составляют БПЛА Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
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Ситуация в ДНР и ЛНРЭдуард БасуринДонбассДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВ мире
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