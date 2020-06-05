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2020-06-05T18:01
https://ria.ru/20200605/1572537390.html
Трамп оценил торговую сделку с Китаем на фоне коронавируса
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РИА Новости

Трамп оценил торговую сделку с Китаем на фоне коронавируса

17:45 05.06.2020 (обновлено: 18:01 05.06.2020)
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп перед началом брифинг возле Белого дома в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп перед началом брифинг возле Белого дома в Вашингтоне
© РИА Новости / Стрингер
ВАШИНГТОН, 5 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что после распространения коронавируса "иначе смотрит" на торговую сделку с Китаем.
"Чернила еще не высохли на этом соглашении, когда проникла эпидемия. Что происходит? Эпидемия просачивается из Китая. Что такое? Так что, наверное, я смотрю на эту сделку несколько иначе, чем три месяца назад", - сказал он в пятницу журналистам.
Тем не менее, Трамп повторил, что это хорошая сделка и что Китай много покупает у США.
"Я хотел бы ладить с Китаем. Не знаю, свершится ли это. Мы дадим вам знать", - добавил американский президент.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус COVID-19КитайСШАВ мире
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