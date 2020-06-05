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Распространение нового коронавируса
2020-06-05T17:43
https://ria.ru/20200605/1572537271.html
В Минздраве рассказали об опыте борьбы с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/150469/56/1504695643_0:122:2400:1472_1036x0_80_0_0_3b7a593114fe680e7c4a72b4bde5f76a.jpg
РИА Новости

В Минздраве рассказали об опыте борьбы с коронавирусом

17:43 05.06.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства здравоохранения РФ
Здание Министерства здравоохранения РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Здание Министерства здравоохранения РФ. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Опыт борьбы с COVID-19 будет помогать при возникновении или осложнении эпидемиологической ситуации в стране, в том числе во время второй волны коронавируса, заявил замминистра здравоохранения России Евгений Камкин.
"Весь этот опыт, который мы наработали в процессе борьбы с коронавирусной инфекцией, нам удастся и в дальнейшем эффективно применять при возникновении или осложнении эпидемиологической ситуации, в том числе и во время второй волны",- сказал Камкин на круглом столе "Здравоохранение: возвращение в режим плановой работы".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
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