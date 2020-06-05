В Минздраве рассказали об опыте борьбы с коронавирусом

"Весь этот опыт, который мы наработали в процессе борьбы с коронавирусной инфекцией, нам удастся и в дальнейшем эффективно применять при возникновении или осложнении эпидемиологической ситуации, в том числе и во время второй волны",- сказал Камкин на круглом столе "Здравоохранение: возвращение в режим плановой работы".