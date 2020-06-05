В Минздраве рассказали об опыте борьбы с коронавирусом

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Опыт борьбы с COVID-19 будет помогать при возникновении или осложнении эпидемиологической ситуации в стране, в том числе во время второй волны коронавируса, заявил замминистра здравоохранения России Евгений Камкин.
"Весь этот опыт, который мы наработали в процессе борьбы с коронавирусной инфекцией, нам удастся и в дальнейшем эффективно применять при возникновении или осложнении эпидемиологической ситуации, в том числе и во время второй волны",- сказал Камкин на круглом столе "Здравоохранение: возвращение в режим плановой работы".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.