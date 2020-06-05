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2020-06-05T17:43
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Путин пообщался с участниками "Большой перемены" и волонтерами Минприроды
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РИА Новости

Путин пообщался с участниками "Большой перемены" и волонтерами Минприроды

17:43 05.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский5 июня 2020. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественных организаций, работающих в сфере экологии и зоозащиты, в режиме телеконференции
5 июня 2020. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественных организаций, работающих в сфере экологии и зоозащиты, в режиме телеконференции
© РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. В День эколога Владимир Путин в режиме видеоконференции провел встречу с представителями общественных организаций, работающих в сфере экологии и зоозащиты. Среди участников встречи были и школьники – участники конкурса "Большая перемена".
Глава государства выразил благодарность волонтерам и защитникам природы за их работу.
Президент РФ Владимир Путин
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Путин назвал проблемы экологии в числе самых чувствительных для общества
"Ваше личное участие в экологических акциях, обширная просветительская и научно-исследовательская деятельность важна, подчас незаменима, является серьезной частью большой общей работы по сбережению уникальной природы России, ее биоразнообразия", – отметил Владимир Путин.
Участница всероссийского конкурса для школьников "Большая перемена" Яна Беседина из Москвы рассказала президенту, что конкурсанты много общаются друг с другом и активно участвуют в волонтерской работе.
"Мы считаем, что помогать окружающим очень важно, ведь именно сострадание и взаимопомощь делают нас настоящими людьми. Особенно важно помогать тем, кто беззащитен и не в состоянии постоять сам за себя, – животным", – сказала Яна Беседина.
Также о своей волонтерской деятельности Владимиру Путину рассказал Леонид Емельяненко из Волгограда.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественных организаций, работающих в сфере экологии и зоозащиты
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"Мы – участники конкурса "Большая перемена" – старались поддержать пожилых людей и ветеранов Великой Отечественной войны. Конечно, мы можем оказать только посильную помощь – поддержать добрым словом или помочь принести продукты. Мне очень хотелось бы, чтобы как можно больше людей присоединялись к волонтерским акциям по всей стране. Помогать окружающим – это не так уж сложно, главное – начать", – сказал Леонид Емельяненко.
Владимир Путин поблагодарил участников конкурса и всех школьников, которые занимаются волонтерской работой, и пожелал им всего наилучшего.
Также во время видеоконференции волонтеры Минприроды пригласили президента принять участие в акции "Вода России". По словам руководителя движения "Будет чисто" из Казани Дилары Сатиковой, участие главы государства в акции позволит привлечь дополнительное внимание к вопросам экологии.
"Вода России" – это целая армия волонтеров, которым небезразлично экологическое будущее России и которые готовы тратить свое время, для того чтобы мы могли жить в чистой и ухоженной стране. В прошлом году в мероприятиях по уборке водоемов и их берегов приняли участие более 900 тысяч человек, которые помогли очистить 24 тысячи километров береговой линии", – сообщила Дилара Сатикова в ходе общения с президентом.
1 июня 2020. Президент РФ Владимир Путин в День защиты детей проводит встречу в режиме телемоста с уполномоченным по правам ребенка Анной Кузнецовой и многодетными семьями
1 июня, 17:38
Владимир Путин поблагодарил участников конкурса "Большая перемена"
Акция по очистке от мусора берегов и прилегающих акваторий водных объектов "Вода России" проводится в рамках федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" национального проекта "Экология".
Конкурс "Большая перемена", проект президентской платформы "Россия – страна возможностей", стартовал 28 марта. Участие в нем могут принять школьники 8–10-х классов. Регистрация открыта на сайте БольшаяПеремена.онлайн до 23 июня.
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РоссияМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Владимир ПутинОбщество
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