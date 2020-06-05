Путин пообщался с участниками "Большой перемены" и волонтерами Минприроды

5 июня 2020. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественных организаций, работающих в сфере экологии и зоозащиты, в режиме телеконференции

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. В День эколога Владимир Путин в режиме видеоконференции провел встречу с представителями общественных организаций, работающих в сфере экологии и зоозащиты. Среди участников встречи были и школьники – участники конкурса "Большая перемена".

Глава государства выразил благодарность волонтерам и защитникам природы за их работу.

"Ваше личное участие в экологических акциях, обширная просветительская и научно-исследовательская деятельность важна, подчас незаменима, является серьезной частью большой общей работы по сбережению уникальной природы России, ее биоразнообразия", – отметил Владимир Путин.

Участница всероссийского конкурса для школьников "Большая перемена" Яна Беседина из Москвы рассказала президенту, что конкурсанты много общаются друг с другом и активно участвуют в волонтерской работе.

"Мы считаем, что помогать окружающим очень важно, ведь именно сострадание и взаимопомощь делают нас настоящими людьми. Особенно важно помогать тем, кто беззащитен и не в состоянии постоять сам за себя, – животным", – сказала Яна Беседина.

Также о своей волонтерской деятельности Владимиру Путину рассказал Леонид Емельяненко из Волгограда.

"Мы – участники конкурса "Большая перемена" – старались поддержать пожилых людей и ветеранов Великой Отечественной войны. Конечно, мы можем оказать только посильную помощь – поддержать добрым словом или помочь принести продукты. Мне очень хотелось бы, чтобы как можно больше людей присоединялись к волонтерским акциям по всей стране. Помогать окружающим – это не так уж сложно, главное – начать", – сказал Леонид Емельяненко.

Владимир Путин поблагодарил участников конкурса и всех школьников, которые занимаются волонтерской работой, и пожелал им всего наилучшего.

Также во время видеоконференции волонтеры Минприроды пригласили президента принять участие в акции "Вода России". По словам руководителя движения "Будет чисто" из Казани Дилары Сатиковой, участие главы государства в акции позволит привлечь дополнительное внимание к вопросам экологии.

"Вода России" – это целая армия волонтеров, которым небезразлично экологическое будущее России и которые готовы тратить свое время, для того чтобы мы могли жить в чистой и ухоженной стране. В прошлом году в мероприятиях по уборке водоемов и их берегов приняли участие более 900 тысяч человек, которые помогли очистить 24 тысячи километров береговой линии", – сообщила Дилара Сатикова в ходе общения с президентом.

Акция по очистке от мусора берегов и прилегающих акваторий водных объектов "Вода России" проводится в рамках федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" национального проекта "Экология".