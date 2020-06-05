Ученые предупредили об опасности коронавируса для лысых мужчин

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. У лысых мужчин коронавирус чаще вызывает тяжелые последствия, сообщил профессор университета Брауна Карлос Вамбьер.
"Мы действительно считаем, что облысение является признаком сурового протекания болезни", — заявил он Telegraph.
В ходе исследования группа ученых под его руководством выяснила, что мужские гормоны-андрогены способствуют подавлению вируса. Именно их нехватка зачастую провоцирует облысение.
При этом статистическая связь настолько сильна, что ученые называют его "признаком Габрина" в честь первого врача, умершего от COVID-19 в США, Фрэнка Габрина, который также был лысым.
Также издание приводит результаты исследования из Испании, согласно которому 79 процентов мужчин, умерших от коронавируса в трех мадридских больницах, были лысыми.
В связи с этим ученые рассматривают возможность применения гормональной терапии для борьбы с заболеванием, однако ее эффективность еще вызывает вопросы.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 6,5 миллиона человек, свыше 387 тысяч умерли. В России выявили почти 450 тысяч случаев заболевания COVID-19, порядка 5,5 тысячи человек умерли, свыше 212 тысяч выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.