Ученые предупредили об опасности коронавируса для лысых мужчин

Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. У лысых мужчин У лысых мужчин коронавирус чаще вызывает тяжелые последствия, сообщил профессор университета Брауна Карлос Вамбьер.

"Мы действительно считаем, что облысение является признаком сурового протекания болезни", — заявил он Telegraph.

В ходе исследования группа ученых под его руководством выяснила, что мужские гормоны-андрогены способствуют подавлению вируса. Именно их нехватка зачастую провоцирует облысение.

При этом статистическая связь настолько сильна, что ученые называют его "признаком Габрина" в честь первого врача, умершего от COVID-19 в США , Фрэнка Габрина, который также был лысым.

Также издание приводит результаты исследования из Испании , согласно которому 79 процентов мужчин, умерших от коронавируса в трех мадридских больницах, были лысыми.

В связи с этим ученые рассматривают возможность применения гормональной терапии для борьбы с заболеванием, однако ее эффективность еще вызывает вопросы.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 6,5 миллиона человек, свыше 387 тысяч умерли. В России выявили почти 450 тысяч случаев заболевания COVID-19, порядка 5,5 тысячи человек умерли, свыше 212 тысяч выздоровели.