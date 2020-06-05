В ЦИК разъяснили процедуру досрочного голосования по поправкам

Агитационный плакат общероссийского голосования по поправкам в Конституции в Новосибирске

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Отдать голос на общероссийском голосовании по поправкам в Отдать голос на общероссийском голосовании по поправкам в конституцию до дня голосования можно без всяких заявлений, достаточно просто прийти на участок с 25 июня, сообщила РИА Новости секретарь ЦИК Майя Гришина

Согласно утвержденному ЦИК порядку проведения общероссийского голосования по поправкам в конституцию, граждане смогут проголосовать в течение шести дней до объявленной даты голосования 1 июля.

"Для голосования до дня голосования не нужно писать никакое заявление, нужно прийти в помещение своей участковой комиссии, там будет список участников голосования, оборудовано место для тайного голосования, выдача бюллетеней. То есть в данной ситуации факт явки достаточен, чтобы гражданин мог реализовать своё право на голосование", - сказала Гришина.

Она отметила, что заявление потребуется только, чтобы проголосовать вне помещения для голосования.

"Для того, чтобы гражданин таким образом проголосовал, он должен сначала с устной заявкой обратиться, либо подать заявление через портал госуслуг, а затем уже когда к нему придут, расписаться в специально утвержденной форме заявления о получении бюллетеня для голосования на дому", - пояснила Гришина.

Возможность подать заявление для голосования вне помещения для голосования через портал госуслуг появилась у граждан 5 июня Заявление можно подать до 21 июня до 14.00 по московскому времени.