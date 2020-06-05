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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-06-05T17:40
https://ria.ru/20200605/1572536893.html
В ЦИК разъяснили процедуру досрочного голосования по поправкам
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570422592_0:0:2997:1687_1036x0_80_0_0_60846bece822e80884b9d0561fc8d035.jpg
РИА Новости

В ЦИК разъяснили процедуру досрочного голосования по поправкам

17:40 05.06.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАгитационный плакат общероссийского голосования по поправкам в Конституции в Новосибирске
Агитационный плакат общероссийского голосования по поправкам в Конституции в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Отдать голос на общероссийском голосовании по поправкам в конституцию до дня голосования можно без всяких заявлений, достаточно просто прийти на участок с 25 июня, сообщила РИА Новости секретарь ЦИК Майя Гришина.
Согласно утвержденному ЦИК порядку проведения общероссийского голосования по поправкам в конституцию, граждане смогут проголосовать в течение шести дней до объявленной даты голосования 1 июля.
Агитационный плакат за общероссийское голосование по поправкам в Конституции в Новосибирске
4 июня, 08:00
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"Для голосования до дня голосования не нужно писать никакое заявление, нужно прийти в помещение своей участковой комиссии, там будет список участников голосования, оборудовано место для тайного голосования, выдача бюллетеней. То есть в данной ситуации факт явки достаточен, чтобы гражданин мог реализовать своё право на голосование", - сказала Гришина.
Она отметила, что заявление потребуется только, чтобы проголосовать вне помещения для голосования.
"Для того, чтобы гражданин таким образом проголосовал, он должен сначала с устной заявкой обратиться, либо подать заявление через портал госуслуг, а затем уже когда к нему придут, расписаться в специально утвержденной форме заявления о получении бюллетеня для голосования на дому", - пояснила Гришина.
Возможность подать заявление для голосования вне помещения для голосования через портал госуслуг появилась у граждан 5 июня Заявление можно подать до 21 июня до 14.00 по московскому времени.
Кроме того, с 16 июня до 17.00 1 июля можно будет подать соответствующее заявление в свою участковую комиссию.
Агитационный стенд за общероссийское голосование по поправкам в Конституции в Москве
4 июня, 17:21Голосование по поправкам в Конституцию
Электронное голосование по поправкам в Конституцию продлится шесть дней
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