Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-05T17:37
https://ria.ru/20200605/1572536762.html
В КБР оценили ситуацию с выплатами медикам
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569237510_0:0:2960:1664_1036x0_80_0_0_97d078b92cb2158ebe874c7b05b9d5cb.jpg
РИА Новости

В КБР оценили ситуацию с выплатами медикам

17:37 05.06.2020
60
© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой помощи. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 5 июн – РИА Новости. Медики, которые работают с больными коронавирусом в Кабардино-Балкарии, получили доплаты из федерального и республиканского бюджетов на общую сумму более 265 миллионов рублей, сообщил министр здравоохранения региона Рустам Калибатов.
В Кабардино-Балкарии выявлено 3199 случаев заболевания COVID-19, скончались 29 пациентов с коронавирусом, в том числе одна медсестра.
Казань
Вчера, 17:02Распространение нового коронавируса
В Казани рассказали о ситуации с выплатами медикам
"На 3 июня общий объем финансовых средств, направленных на стимулирование медицинских и иных работников медицинских организаций, участвующих в оказании медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией, составил более 267,9 миллиона рублей за счет средств федерального и республиканского бюджетов", - приводит слова Калибатова на заседании президиума парламента Кабардино-Балкарии пресс-служба законодательного органа региона.
Министр также отметил, что медицинскую помощь больным, у которых выявлен коронавирус, оказывают в пяти учреждениях, где имеется 991 койка, в том числе 574 – с кислородом, оснащены аппаратами ИВЛ в соответствии с нормативами. Кроме того, развернуты 200 коек для долечивания, также еще 100 коек планируется перепрофилировать.
Машина скорой помощи
Вчера, 12:10Распространение нового коронавируса
В Чувашии рассказали о ходе выплат медработникам
"Как отмечают специалисты, одна из причин сохранения немалого количества инфицированных – несоблюдение значительной частью населения установленных санитарных норм и рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции. Поэтому депутатам всех уровней необходимо работать с населением, проводить информационно-разъяснительную работу, чтобы граждане были максимально осторожны и чётко соблюдали все профилактические меры", - заявила председатель парламента КБР Татьяна Егорова.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыКабардино-Балкарская Республика (КБР)Здоровье - ОбществоОбщество
Рекомендуем
Машина скорой помощи
В КБР число жертв коронавируса выросло до 27
Тест на коронавирус
В КБР умерли два пациента с коронавирусом
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
В Кабардино-Балкарии умерли еще два пациента с COVID-19
5 июня 2020. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественных организаций, работающих в сфере экологии и зоозащиты, в режиме телеконференции
Путин пообщался с участниками "Большой перемены" и волонтерами Минприроды
Прохожие в медицинских масках на улице Пхеньяна, КНДР
Сеул продвигает совместный с Пхеньяном проект для борьбы с COVID-19
Здание Министерства здравоохранения РФ
В Минздраве рассказали об опыте борьбы с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев во время встречи
Путин обсудил с главой РФПИ борьбу с коронавирусом и создание тест-систем
Пассажир в зале ожидания аэропорта Внуково
Росавиация сообщила о росте в три раза пассажиропотока в июне
Агитационный плакат общероссийского голосования по поправкам в Конституции в Новосибирске
В ЦИК разъяснили процедуру досрочного голосования по поправкам
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
Число случаев коронавируса в Азербайджане возросло до 6860
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш
Сотрудники ООН выражают солидарность с жертвами расизма, заявил Гутерреш
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио
Мэр Нью-Йорка призвал участников протестов сдать тест на коронавирус
Стационар на базе городской клинической больницы №31, открытый для лечения заразившихся коронавирусом
Минздрав рассказал о подготовке коек на случай второй волны COVID-19
Афганский полицейский
В Афганистане боевики напали на полицейский конвой
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев во время встречи
РФПИ продал более десяти миллионов тестов на коронавирус за рубеж
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:44В Республике Алтай выявили девять новых случаев COVID-19
08:42В ЛНР уже восемь суток не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
08:42Первый танкер с американской нефтью для Белоруссии прибыл в порт Литвы
08:42Названы самые популярные алкогольные напитки россиян на самоизоляции
08:30Эксперты назвали возможные причины нашествия шелкопряда в Сибири
08:17В Узбекистане число случаев COVID-19 выросло до 4022
08:17В Калифорнии три человека погибли при крушении самолета
08:13Рослесхоз оценил угрозу нашествия шелкопряда в Сибири
08:00Духов день 2020 - что это за праздник и когда отмечается в этом году
07:57В Афганистане около 11 полицейских погибли при подрыве автомобиля
07:50Украинские силовики заявили о 12 обстрелах своих позиций в Донбассе
07:44В Бразилии запретили рейды полиции в фавелах Рио-де-Жанейро
07:43В Кузбассе за сутки выявили 36 случаев COVID-19
07:35В Киргизии за сутки выявили 38 новых случаев COVID-19
07:33В Новосибирской области коронавирус выявили у 107 человек
07:23В Идлибе погиб турецкий военный
06:52В Германии выявили 407 новых случаев COVID-19
06:27В США разбился двухмоторный самолет
06:24Байден раскритиковал Трампа за упоминание Джорджа Флойда
06:16В России за сутки потушили 24 лесных пожара
Лента новостейМолния