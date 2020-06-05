В КБР оценили ситуацию с выплатами медикам

НАЛЬЧИК, 5 июн – РИА Новости. Медики, которые работают с больными Медики, которые работают с больными коронавирусом Кабардино-Балкарии , получили доплаты из федерального и республиканского бюджетов на общую сумму более 265 миллионов рублей, сообщил министр здравоохранения региона Рустам Калибатов.

В Кабардино-Балкарии выявлено 3199 случаев заболевания COVID-19, скончались 29 пациентов с коронавирусом, в том числе одна медсестра.

"На 3 июня общий объем финансовых средств, направленных на стимулирование медицинских и иных работников медицинских организаций, участвующих в оказании медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией, составил более 267,9 миллиона рублей за счет средств федерального и республиканского бюджетов", - приводит слова Калибатова на заседании президиума парламента Кабардино-Балкарии пресс-служба законодательного органа региона.

Министр также отметил, что медицинскую помощь больным, у которых выявлен коронавирус, оказывают в пяти учреждениях, где имеется 991 койка, в том числе 574 – с кислородом, оснащены аппаратами ИВЛ в соответствии с нормативами. Кроме того, развернуты 200 коек для долечивания, также еще 100 коек планируется перепрофилировать.

"Как отмечают специалисты, одна из причин сохранения немалого количества инфицированных – несоблюдение значительной частью населения установленных санитарных норм и рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции. Поэтому депутатам всех уровней необходимо работать с населением, проводить информационно-разъяснительную работу, чтобы граждане были максимально осторожны и чётко соблюдали все профилактические меры", - заявила председатель парламента КБР Татьяна Егорова.