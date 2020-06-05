Французский фрегат вошел в акваторию Баренцева моря

С 4 по 8 мая в этот регион заходила ударная группа кораблей НАТО — три американских эсминца и британский фрегат, их сопровождали разведывательные самолеты. Целью операции называлось "обеспечение безопасности торговли и демонстрация свободы навигации в сложных условиях". Кроме того, американские эсминцы провели с флотом Норвегии учения в Норвежском море. В них также участвовала американская ядерная подводная лодка и разведывательный самолет.