Французский фрегат вошел в акваторию Баренцева моря

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Северный флот приступил к наблюдению за фрегатом ВМС Франции в акватории Баренцева моря, сообщает Национальный центр управления обороной России.
Фрегат "Аквитания" зашел в Баренцево море сегодня днем.
С 4 по 8 мая в этот регион заходила ударная группа кораблей НАТО — три американских эсминца и британский фрегат, их сопровождали разведывательные самолеты. Целью операции называлось "обеспечение безопасности торговли и демонстрация свободы навигации в сложных условиях". Кроме того, американские эсминцы провели с флотом Норвегии учения в Норвежском море. В них также участвовала американская ядерная подводная лодка и разведывательный самолет.
Позже начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что в ходе учений кораблей НАТО отрабатывались задачи поражения объектов на территории России и перехвата российских баллистических ракет. Он назвал эти действия провокационными, несмотря на то что американская сторона в минимальные сроки уведомила о заходах кораблей в Баренцево море.