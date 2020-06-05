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2020-06-05T18:13
https://ria.ru/20200605/1572536609.html
Французский фрегат вошел в акваторию Баренцева моря
https://cdn25.img.ria.ru/images/155794/98/1557949891_0:220:3072:1948_1036x0_80_0_0_10273c7c833dc854fd308d5fde47142b.jpg
РИА Новости

Французский фрегат вошел в акваторию Баренцева моря

17:35 05.06.2020 (обновлено: 18:13 05.06.2020)
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкБаренцево море
Баренцево море
© РИА Новости / Павел Львов
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Баренцево море. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Северный флот приступил к наблюдению за фрегатом ВМС Франции в акватории Баренцева моря, сообщает Национальный центр управления обороной России.
Фрегат "Аквитания" зашел в Баренцево море сегодня днем.
С 4 по 8 мая в этот регион заходила ударная группа кораблей НАТО — три американских эсминца и британский фрегат, их сопровождали разведывательные самолеты. Целью операции называлось "обеспечение безопасности торговли и демонстрация свободы навигации в сложных условиях". Кроме того, американские эсминцы провели с флотом Норвегии учения в Норвежском море. В них также участвовала американская ядерная подводная лодка и разведывательный самолет.
Позже начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что в ходе учений кораблей НАТО отрабатывались задачи поражения объектов на территории России и перехвата российских баллистических ракет. Он назвал эти действия провокационными, несмотря на то что американская сторона в минимальные сроки уведомила о заходах кораблей в Баренцево море.
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт, корабль поддержки USNS Supply и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
7 мая, 19:37
Опубликованы фото кораблей НАТО в акватории Баренцева моря
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Обсудить 11
Баренцево мореВМС ФранцииСеверный флот ВМФ РоссииВ мире
Популярные комментарии
Так отвечать надо и более нагло, чем американцы, а то так и будут запугивать.
5 июня, 18:33
Kalita Неизвестный
900001
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