Суд арестовал активы экс-руководителей "О.К. Банка" по иску АСВ

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Арбитражный суд Арбитражный суд Ярославской области по ходатайству Агентства по страхованию вкладов ( АСВ ) наложил арест на имущество пяти бывших контролирующих лиц ярославского "Объединенного кредитного банка" ("О.К. Банка") в пределах суммы требований к ним – около 6,5 миллиарда рублей, следует из опубликованного определения суда.

Суд, в частности, запретил сделки с семью квартирами, земельным участком, зданием, долями в помещениях и компаниях, двумя машинами BMW X5 и автомобилем KIA Bongo экс-члена совета директоров Павла Якубовича.

Под арест также попали коттедж с земельным участком в Одинцовском районе Подмосковья бывшего члена правления банка Николая Полунина, доли в компаниях и автомобиль Audi Q5 Сергея Трубникова, квартира в Тольятти и автомобиль Nissan X-Trail Сергея Березовского. Два последних были членами совета директоров банка. Кроме того, суд наложил арест на непоименованное имущество экс-предправления "О.К. Банка" Амирана Ахметшина.

У всех пяти ответчиков также заморожены денежные средства на счетах. Обеспечительные меры приняты судом в рамках рассмотрения вопроса о привлечении бывших топ-менеджеров к субсидиарной ответственности.

Банк России отозвал у "О.К. Банка" лицензию в мае 2018 года. По данным ЦБ, в результате систематического проведения банком "схемных" операций по трансформации активов, направленных на сокрытие реального финансового положения и уклонение от исполнения требований надзорного органа об адекватной оценке принимаемых рисков, на балансе кредитной организации образовался значительный объем активов сомнительного характера.