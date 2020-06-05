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2020-06-05T17:33
https://ria.ru/20200605/1572536350.html
Суд арестовал активы экс-руководителей "О.К. Банка" по иску АСВ
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РИА Новости

Суд арестовал активы экс-руководителей "О.К. Банка" по иску АСВ

17:33 05.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Арбитражный суд Ярославской области по ходатайству Агентства по страхованию вкладов (АСВ) наложил арест на имущество пяти бывших контролирующих лиц ярославского "Объединенного кредитного банка" ("О.К. Банка") в пределах суммы требований к ним – около 6,5 миллиарда рублей, следует из опубликованного определения суда.
Суд, в частности, запретил сделки с семью квартирами, земельным участком, зданием, долями в помещениях и компаниях, двумя машинами BMW X5 и автомобилем KIA Bongo экс-члена совета директоров Павла Якубовича.
Под арест также попали коттедж с земельным участком в Одинцовском районе Подмосковья бывшего члена правления банка Николая Полунина, доли в компаниях и автомобиль Audi Q5 Сергея Трубникова, квартира в Тольятти и автомобиль Nissan X-Trail Сергея Березовского. Два последних были членами совета директоров банка. Кроме того, суд наложил арест на непоименованное имущество экс-предправления "О.К. Банка" Амирана Ахметшина.
У всех пяти ответчиков также заморожены денежные средства на счетах. Обеспечительные меры приняты судом в рамках рассмотрения вопроса о привлечении бывших топ-менеджеров к субсидиарной ответственности.
Флаг на здании Центрального банка РФ. Архивное фото
22 июня 2018, 14:15
"Дыра" в капитале "О.К. Банка" составила 5,7 миллиарда рублей
Банк России отозвал у "О.К. Банка" лицензию в мае 2018 года. По данным ЦБ, в результате систематического проведения банком "схемных" операций по трансформации активов, направленных на сокрытие реального финансового положения и уклонение от исполнения требований надзорного органа об адекватной оценке принимаемых рисков, на балансе кредитной организации образовался значительный объем активов сомнительного характера.
Центробанк в сентябре 2018 года, когда суд признал "О.К. Банк" несостоятельным, сообщал, что совокупная разница между величиной его обязательств и активов составляла 6,1 миллиарда рублей. По величине активов, согласно данным ЦБ, банк накануне отзыва лицензии занимал 200-е место в банковской системе РФ.
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Агентство по страхованию вкладовЯрославская областьПроисшествия
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