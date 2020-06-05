В Сочи откроются летние кафе и рестораны

В четверг власти Кубани объявили о том, что, благодаря улучшению эпидемиологической обстановки, с 6 июня в крае смогут возобновить работу летние кафе, террасы и веранды.

"Все летние площадки общественного питания должны провести предварительную санитарную обработку помещений и уведомить о возобновлении своей деятельности Роспотребнадзор. Очень важно, чтобы в зоне приема пищи соблюдались нормы социального дистанцирования. В частности, расстояние между столами должно быть не менее полутора метров. Все сотрудники летних кафе и ресторанов должны работать в масках и перчатках, при входе в заведения общепита гостям будут предлагать продезинфицировать руки", - цитируются в сообщении слова заместителя начальника управления потребительского рынка и услуг администрации Сочи Александра Дутова.