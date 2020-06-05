СОЧИ, 5 июн - РИА Новости. Около 200 летних кафе и ресторанов возобновят работу в Сочи после ослабления ограничений из-за коронавируса, сообщает администрация города.
В четверг власти Кубани объявили о том, что, благодаря улучшению эпидемиологической обстановки, с 6 июня в крае смогут возобновить работу летние кафе, террасы и веранды.
"В Сочи откроются летние кафе и рестораны на открытом воздухе с отдельным входом. В Сочи порядка двухсот таких заведений. Главным условием для их открытия станет строгое соответствие всем требованиям Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.
Уточняется, что соблюдение требований будут контролировать мобильные отряды самоконтроля. За игнорирование санитарно-эпидемиологических норм в условиях пандемии владельцам заведений грозит штраф либо прекращение деятельности сроком до 90 суток.
"Все летние площадки общественного питания должны провести предварительную санитарную обработку помещений и уведомить о возобновлении своей деятельности Роспотребнадзор. Очень важно, чтобы в зоне приема пищи соблюдались нормы социального дистанцирования. В частности, расстояние между столами должно быть не менее полутора метров. Все сотрудники летних кафе и ресторанов должны работать в масках и перчатках, при входе в заведения общепита гостям будут предлагать продезинфицировать руки", - цитируются в сообщении слова заместителя начальника управления потребительского рынка и услуг администрации Сочи Александра Дутова.
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