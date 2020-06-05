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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-05T17:33
https://ria.ru/20200605/1572536135.html
Минздрав рассказал о подготовке коек на случай второй волны COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569972778_0:9:1600:909_1036x0_80_0_0_33ae73db50a70f441061df5473659409.jpg
РИА Новости

Минздрав рассказал о подготовке коек на случай второй волны COVID-19

17:31 05.06.2020 (обновлено: 17:33 05.06.2020)
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© Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в фотобанкСтационар на базе городской клинической больницы №31, открытый для лечения заразившихся коронавирусом
Стационар на базе городской клинической больницы №31, открытый для лечения заразившихся коронавирусом
© Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Минздрав совместно с Роспотребнадзором сейчас прорабатывает вопрос наличия инфекционных коек на случай второй волны коронавируса, сообщил замминистра Евгений Камкин.
"Мы сейчас как раз вместе с Роспотребнадзором прорабатываем эти требования по нормативам обеспеченности койками в период ожидания второй волны заболевания", - сказал он на круглом столе "Здравоохранение: возвращение в режим плановой работы".
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