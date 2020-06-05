Минздрав рассказал о подготовке коек на случай второй волны COVID-19

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Минздрав совместно с Роспотребнадзором сейчас прорабатывает вопрос наличия инфекционных коек на случай второй волны коронавируса, сообщил замминистра Евгений Камкин.
"Мы сейчас как раз вместе с Роспотребнадзором прорабатываем эти требования по нормативам обеспеченности койками в период ожидания второй волны заболевания", - сказал он на круглом столе "Здравоохранение: возвращение в режим плановой работы".
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