Посол оценил товарооборот между Россией и Южной Кореей

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Товарооборот между Россией и Товарооборот между Россией и Южной Кореей в январе-апреле 2020 года упал на 11%, но он может вырасти по мере восстановления экономики, заявил в интервью российским агентствам посол Республики Корея в Москве Ли Сок Пэ

"Что касается торговли между Республикой Корея и Российской Федерацией , то, согласно статистическим данным корейской стороны, за период январь-апрель этого года товарооборот составил 6,66 миллиарда долларов США , что говорит о сокращении примерно на 11% по сравнению с показателем прошлого года", - заявил он.

Причем в период нерабочих дней в РФ в апреле объем двусторонней торговли сократился на 32,6% до 1,17 миллиарда долларов.

"Общее сокращение товарооборота произошло, потому что автомобили и нефть, которые являются основными статьями импорта и экспорта между нашими двумя странами, испытали влияние мировой конъюнктуры и колебания цен на международных рынках", - пояснил дипломат.

По оценке посла, нынешнее сокращение не является долгосрочной или структурной проблемой.