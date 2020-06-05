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Посол оценил товарооборот между Россией и Южной Кореей
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РИА Новости

Посол оценил товарооборот между Россией и Южной Кореей

17:31 05.06.2020
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкСеул
Сеул
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Сеул. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Товарооборот между Россией и Южной Кореей в январе-апреле 2020 года упал на 11%, но он может вырасти по мере восстановления экономики, заявил в интервью российским агентствам посол Республики Корея в Москве Ли Сок Пэ.
"Что касается торговли между Республикой Корея и Российской Федерацией, то, согласно статистическим данным корейской стороны, за период январь-апрель этого года товарооборот составил 6,66 миллиарда долларов США, что говорит о сокращении примерно на 11% по сравнению с показателем прошлого года", - заявил он.
Причем в период нерабочих дней в РФ в апреле объем двусторонней торговли сократился на 32,6% до 1,17 миллиарда долларов.
"Общее сокращение товарооборота произошло, потому что автомобили и нефть, которые являются основными статьями импорта и экспорта между нашими двумя странами, испытали влияние мировой конъюнктуры и колебания цен на международных рынках", - пояснил дипломат.
По оценке посла, нынешнее сокращение не является долгосрочной или структурной проблемой.
"Учитывая, что торговля демонстрирует тенденцию к восстановлению в странах, где уже наблюдается нормализация санитарно-эпидемиологической ситуации, вызванной COVID-19, можно ожидать, что по мере восстановления экономики двух стран будет подниматься также двусторонний товарооборот", - заявил он.
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РоссияЛи Сок ПэЮжная КореяСШАЭкономика
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