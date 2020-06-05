Южная Корея организовала шесть вывозных рейсов из России

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Южная Корея организовала шесть вывозных рейсов из Москвы и Владивостока для своих сограждан, заявил в интервью российским агентствам посол Республики Корея в Москве Ли Сок Пэ.
"Несмотря на сложившуюся непростую ситуацию, Республика Корея и Российская Федерация ведут тесное сотрудничество по вопросу о возвращении граждан двух стран на родину. В частности, Республика Корея организовала шесть временных рейсов (четыре рейса по маршруту Сеул-Москва-Сеул, два рейса по маршруту Сеул-Владивосток-Сеул) и оказала помощь нашим гражданам в безопасном возвращении в страну", - заявил он.
Этими рейсами воспользовались также граждане РФ, добавил посол.
Дипломат отметил, что правительство Южной Кореи неоднократно оказывало содействие в обеспечении безопасного возвращения на родину россиян, находившихся на территории страны.
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