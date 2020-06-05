Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-05T17:27
https://ria.ru/20200605/1572535716.html
Южная Корея организовала шесть вывозных рейсов из России
https://cdn22.img.ria.ru/images/155735/67/1557356725_0:140:1520:994_1036x0_80_0_0_bc922f52dd8be46bb8f5a5ba2e94b861.jpg
РИА Новости

Южная Корея организовала шесть вывозных рейсов из России

17:28 05.06.2020
347
© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе . Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Южная Корея организовала шесть вывозных рейсов из Москвы и Владивостока для своих сограждан, заявил в интервью российским агентствам посол Республики Корея в Москве Ли Сок Пэ.
"Несмотря на сложившуюся непростую ситуацию, Республика Корея и Российская Федерация ведут тесное сотрудничество по вопросу о возвращении граждан двух стран на родину. В частности, Республика Корея организовала шесть временных рейсов (четыре рейса по маршруту Сеул-Москва-Сеул, два рейса по маршруту Сеул-Владивосток-Сеул) и оказала помощь нашим гражданам в безопасном возвращении в страну", - заявил он.
Этими рейсами воспользовались также граждане РФ, добавил посол.
Дипломат отметил, что правительство Южной Кореи неоднократно оказывало содействие в обеспечении безопасного возвращения на родину россиян, находившихся на территории страны.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Пассажирский самолет в небе
Вчера, 16:32Распространение нового коронавируса
Генконсульство рассказало о вывозном рейсе из Вьетнама в Россию
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЛи Сок ПэКоронавирусыЮжная КореяВладивостокВ мире
Рекомендуем
Сеул
В Сеуле надеются на визит Путина в этом году
Здание Центрального банка РФ
ЦБ не ждет быстрого восстановления экономики после спада из-за COVID-19
Скала Чертовка на острове Итуруп
Сахалинский депутат назвал призыв "отобрать" Курилы сотрясением воздуха
Сеул
Посол оценил товарооборот между Россией и Южной Кореей
Грузовой состав пересек железнодорожный пункт пропуска между Россией и Китаем
Грузооборот китайско-российского КПП Хуньчунь – Махалино вырос на 16%
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
Япония пока не приняла решение о поездке Абэ в Москву на парад Победы
Устранение последствия разлива топлива под Норильском
Съемки с воздуха: устранение последствия разлива топлива под Норильском
Виды Тамбова
Тамбовская область снова возглавила общественный экологический рейтинг
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
В МИД оценили ситуацию с безвизовыми обменами с Японией на Курилах
Юани и доллары
В США разработают меры по защите инвесторов в спорах по аудиту с Китаем
Специалисты Морспасслужбы во время ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3 Норильска
Росприроднадзор проверит крупные предприятия на риски экологических ЧП
Москва
Форум по экспортной стратегии России пройдет 5 июня
Президент США Дональд Трамп перед началом брифинг возле Белого дома в Вашингтоне
Трамп оценил торговую сделку с Китаем на фоне коронавируса
Нефтяной танкер Grace 1 остановленный в британской части Гибралтарского пролива
Трамп продлил эмбарго на поставки нефти из Ирана
Генеральный директор, председатель правления АО РВК Александр Повалко
РВК продолжит реализацию своих инициатив
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:44В Республике Алтай выявили девять новых случаев COVID-19
08:42В ЛНР уже восемь суток не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
08:42Первый танкер с американской нефтью для Белоруссии прибыл в порт Литвы
08:42Названы самые популярные алкогольные напитки россиян на самоизоляции
08:30Эксперты назвали возможные причины нашествия шелкопряда в Сибири
08:17В Узбекистане число случаев COVID-19 выросло до 4022
08:17В Калифорнии три человека погибли при крушении самолета
08:13Рослесхоз оценил угрозу нашествия шелкопряда в Сибири
08:00Духов день 2020 - что это за праздник и когда отмечается в этом году
07:57В Афганистане около 11 полицейских погибли при подрыве автомобиля
07:50Украинские силовики заявили о 12 обстрелах своих позиций в Донбассе
07:44В Бразилии запретили рейды полиции в фавелах Рио-де-Жанейро
07:43В Кузбассе за сутки выявили 36 случаев COVID-19
07:35В Киргизии за сутки выявили 38 новых случаев COVID-19
07:33В Новосибирской области коронавирус выявили у 107 человек
07:23В Идлибе погиб турецкий военный
06:52В Германии выявили 407 новых случаев COVID-19
06:27В США разбился двухмоторный самолет
06:24Байден раскритиковал Трампа за упоминание Джорджа Флойда
06:16В России за сутки потушили 24 лесных пожара
Лента новостейМолния