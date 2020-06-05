Названы симптомы рака, которые легко спутать с коронавирусом

Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. У рака и У рака и COVID-19 есть несколько общих симптомов, написал в инстаграме онколог Иван Карасев.

Он напомнил, что в условиях пандемии пациенты, которые излечились от рака легких, и те, у которых онкологическое заболевание выявили недавно, относятся к группе риска.

"Симптомы у онкологических пациентов зачастую смазаны ввиду основного заболевания — кашель, мокрота, затрудненное дыхание, кровохарканье. Тяжелые осложнения включают двустороннюю пневмонию (75 процентов), острый респираторный дистресс-синдром (17 процентов) и полиорганную недостаточность (11 процентов)", — рассказал он.

Карасев подчеркнул, что эти проявления "легко спутать" с заражением коронавирусом. Поэтому перед приходом в медучреждение больным раком следует сдать тест на COVID-19.

"В случае неотложной ситуации операция проводится в специализированной операционной, оснащенной средствами индивидуальной защиты и послеоперационным уходом в индивидуальных боксах", — добавил он.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 6,5 миллиона человек, свыше 387 тысяч умерли. В России выявили почти 450 тысяч случаев заболевания COVID-19, порядка пяти с половиной тысяч человек умерли, свыше 212 тысяч выздоровели.