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Распространение нового коронавируса
2020-06-05T17:36
https://ria.ru/20200605/1572535392.html
Названы симптомы рака, которые легко спутать с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529915_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_d4b5eb554d58dc8a02496016dcba9acf.jpg
РИА Новости

Названы симптомы рака, которые легко спутать с коронавирусом

17:24 05.06.2020 (обновлено: 17:36 05.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. У рака и COVID-19 есть несколько общих симптомов, написал в инстаграме онколог Иван Карасев.
Он напомнил, что в условиях пандемии пациенты, которые излечились от рака легких, и те, у которых онкологическое заболевание выявили недавно, относятся к группе риска.
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"Симптомы у онкологических пациентов зачастую смазаны ввиду основного заболевания — кашель, мокрота, затрудненное дыхание, кровохарканье. Тяжелые осложнения включают двустороннюю пневмонию (75 процентов), острый респираторный дистресс-синдром (17 процентов) и полиорганную недостаточность (11 процентов)", — рассказал он.
Карасев подчеркнул, что эти проявления "легко спутать" с заражением коронавирусом. Поэтому перед приходом в медучреждение больным раком следует сдать тест на COVID-19.

"В случае неотложной ситуации операция проводится в специализированной операционной, оснащенной средствами индивидуальной защиты и послеоперационным уходом в индивидуальных боксах", — добавил он.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 6,5 миллиона человек, свыше 387 тысяч умерли. В России выявили почти 450 тысяч случаев заболевания COVID-19, порядка пяти с половиной тысяч человек умерли, свыше 212 тысяч выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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