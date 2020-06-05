В Ирландии смягчат ограничения из-за COVID-19

ЛОНДОН, 5 июн – РИА Новости, Мария Табак. Ирландия в ускоренном порядке снимает карантинные ограничения: с 8 июня группы до шести человек могут собираться вместе как на улице, так и в помещениях, также с понедельника откроются магазины, а с 15 июня – торговые центры, объявил в пятницу премьер-министр Лео Варадкар

"Магазины должны открываться не раньше 10.30 и отводить специальное время работы для пожилых людей, наиболее уязвимых и подверженных риску", - сказал премьер, выступая с заявлением.

Также с понедельника группы до 15 человек смогут совместно заниматься спортом на улице. На похоронах теперь смогут присутствовать до 25 человек.

Получат право открыться библиотеки, а также детские летние центры – при условии, что в группах не будет более 15 человек.

Люди получат с понедельника возможность ездить без ограничений по своему округу или в пределах 20 километрах от дома.

В торговых центрах, которые откроются 15 июня, должны будут соблюдаться меры безопасности, скопления людей допускаться не будут.

С 29 июня смогут открыться гостиницы, рестораны, хостелы и музеи. Возобновятся церковные службы с участием прихожан.

При этом, отметил премьер, те, кто может работать из дома, должны продолжать делать это. Он пояснил, что ограничения снимаются и так быстрее, чем предполагалось ранее: количество этапов снятия сократилось с пяти до четырех.

"У нас есть прогресс. Мы двигаемся в верном направлении и заработали право верить в будущее", - сказал Варадкар.

По данным на 4 июня, количество случаев заражения коронавирусом в Ирландии возросло за сутки на 38, количество смертей – на пять. Общее количество случаев заражения составило 25 142, умерли 1664 человека.