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Распространение нового коронавируса
2020-06-05T17:23
https://ria.ru/20200605/1572535353.html
В Ирландии смягчат ограничения из-за COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/151115/42/1511154267_0:325:3648:2377_1036x0_80_0_0_475b12546ea890f88dc8f7c83cbcaffe.jpg
РИА Новости

В Ирландии смягчат ограничения из-за COVID-19

17:23 05.06.2020
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© AP Photo / Shawn PogatchnikДублин
Дублин
© AP Photo / Shawn Pogatchnik
Дублин. Архивное фото
ЛОНДОН, 5 июн – РИА Новости, Мария Табак. Ирландия в ускоренном порядке снимает карантинные ограничения: с 8 июня группы до шести человек могут собираться вместе как на улице, так и в помещениях, также с понедельника откроются магазины, а с 15 июня – торговые центры, объявил в пятницу премьер-министр Лео Варадкар.
"Магазины должны открываться не раньше 10.30 и отводить специальное время работы для пожилых людей, наиболее уязвимых и подверженных риску", - сказал премьер, выступая с заявлением.
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Также с понедельника группы до 15 человек смогут совместно заниматься спортом на улице. На похоронах теперь смогут присутствовать до 25 человек.
Получат право открыться библиотеки, а также детские летние центры – при условии, что в группах не будет более 15 человек.
Люди получат с понедельника возможность ездить без ограничений по своему округу или в пределах 20 километрах от дома.
В торговых центрах, которые откроются 15 июня, должны будут соблюдаться меры безопасности, скопления людей допускаться не будут.
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С 29 июня смогут открыться гостиницы, рестораны, хостелы и музеи. Возобновятся церковные службы с участием прихожан.
При этом, отметил премьер, те, кто может работать из дома, должны продолжать делать это. Он пояснил, что ограничения снимаются и так быстрее, чем предполагалось ранее: количество этапов снятия сократилось с пяти до четырех.
"У нас есть прогресс. Мы двигаемся в верном направлении и заработали право верить в будущее", - сказал Варадкар.
По данным на 4 июня, количество случаев заражения коронавирусом в Ирландии возросло за сутки на 38, количество смертей – на пять. Общее количество случаев заражения составило 25 142, умерли 1664 человека.
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