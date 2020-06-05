В Минздраве заявили о переломе в ситуации с коронавирусом

Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Ситуацию с Ситуацию с коронавирусом в России удалось переломить, несмотря на увеличение количества больных, заявил замминистра здравоохранения Евгений Камкин на круглом столе "Здравоохранение: возвращение в режим плановой работы".

"У нас продолжается борьба с коронавирусной инфекцией. Нам удалось переломить ситуацию, но тем не менее мы продолжаем оказывать помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, число этих пациентов ежедневно увеличивается", — сказал чиновник.

Он отметил, что опыт борьбы с COVID-19 будет помогать при осложнении эпидемиологической ситуации в будущем, в том числе в случае возникновения второй волны коронавируса.

По словам Камкина, министерство вместе с Роспотребнадзором прорабатывает вопрос достаточного количества инфекционных коек на этот случай.

Он также отметил, что, по данным Фонда обязательного медицинского страхования, существенного снижения объемов помощи пациентам не видно, а по некоторым регионам даже был рост, в том числе пациентам с онкологическими заболеваниями.

Всего в России за время пандемии COVID-19 диагностировали у 449 834 человек, более 212 тысяч поправились, 5528 скончались от заболевания.