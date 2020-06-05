Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-05T18:18
https://ria.ru/20200605/1572535254.html
В Минздраве заявили о переломе в ситуации с коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529595_0:0:2115:1189_1036x0_80_0_0_2a9169be5290afb7c9ef3d73691910f5.jpg
РИА Новости

В Минздраве заявили о переломе в ситуации с коронавирусом

17:33 05.06.2020 (обновлено: 18:18 05.06.2020)
19368
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Ситуацию с коронавирусом в России удалось переломить, несмотря на увеличение количества больных, заявил замминистра здравоохранения Евгений Камкин на круглом столе "Здравоохранение: возвращение в режим плановой работы".

"У нас продолжается борьба с коронавирусной инфекцией. Нам удалось переломить ситуацию, но тем не менее мы продолжаем оказывать помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, число этих пациентов ежедневно увеличивается", — сказал чиновник.

Он отметил, что опыт борьбы с COVID-19 будет помогать при осложнении эпидемиологической ситуации в будущем, в том числе в случае возникновения второй волны коронавируса.
По словам Камкина, министерство вместе с Роспотребнадзором прорабатывает вопрос достаточного количества инфекционных коек на этот случай.
Медицинский работник
Вчера, 07:50Распространение нового коронавируса
В Москве применили экспериментальную методику лечения от COVID-19
Он также отметил, что, по данным Фонда обязательного медицинского страхования, существенного снижения объемов помощи пациентам не видно, а по некоторым регионам даже был рост, в том числе пациентам с онкологическими заболеваниями.
Всего в России за время пандемии COVID-19 диагностировали у 449 834 человек, более 212 тысяч поправились, 5528 скончались от заболевания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
734285576
Обсудить 14
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
Популярные комментарии
А к 1 июля вирусу будет нанесен решающий сокрушительный удар. Ура, товарищи!
5 июня, 18:16
ААнтивирус
20800012
Что то как то непонятно, это типа заявления денег нет, но вы там держитесь... Ситуацию переломили, но заболевших стало больше по регионам... С койками ладно хоть решили
5 июня, 18:15
Алексей Павловский
1942007
Рекомендуем
Военнослужащие РФ и Турции патрулируют участок трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб в Сирии
В России ответили на призыв США "убраться" с Ближнего Востока
Красная площадь в Москве
Собянин анонсировал "радикальные решения" по снятию ограничений
Юлия Норкина
Умерла жена телеведущего Андрея Норкина
Мужчина в защитной маске гуляет в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, который вновь открылся для посещений в рамках второго этапа снятия ограничений в Москве
Россиян предупредили о новых "сюрпризах" коронавируса
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии
Медицинский работник
В Москве применили экспериментальную методику лечения от COVID-19
Медицинские маски
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Минздраве рассказали, какие регионы вызывают тревогу из-за COVID-19
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2
В Германии допустили введение штрафных пошлин на газ из США
Актер Михаил Кокшенов
Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов
Инспектор ДПС во время проверки цифровых пропусков у водителей
В России хотят изменить правила медосвидетельствования для водителей
Препарат Авифавир прямого противовирусного действия от COVID-19 совместного производства РФПИ и ГК ХимРар
В России бесплатно выдадут препарат от коронавируса
Сельское кладбище
Троицкая родительская суббота 2020 - что можно и чего нельзя делать
Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Ученые предупредили об опасности коронавируса для лысых мужчин
Юлия Норкина
СМИ назвали причину смерти Юлии Норкиной
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:44В Республике Алтай выявили девять новых случаев COVID-19
08:42В ЛНР уже восемь суток не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
08:42Первый танкер с американской нефтью для Белоруссии прибыл в порт Литвы
08:42Названы самые популярные алкогольные напитки россиян на самоизоляции
08:30Эксперты назвали возможные причины нашествия шелкопряда в Сибири
08:17В Узбекистане число случаев COVID-19 выросло до 4022
08:17В Калифорнии три человека погибли при крушении самолета
08:13Рослесхоз оценил угрозу нашествия шелкопряда в Сибири
08:00Духов день 2020 - что это за праздник и когда отмечается в этом году
07:57В Афганистане около 11 полицейских погибли при подрыве автомобиля
07:50Украинские силовики заявили о 12 обстрелах своих позиций в Донбассе
07:44В Бразилии запретили рейды полиции в фавелах Рио-де-Жанейро
07:43В Кузбассе за сутки выявили 36 случаев COVID-19
07:35В Киргизии за сутки выявили 38 новых случаев COVID-19
07:33В Новосибирской области коронавирус выявили у 107 человек
07:23В Идлибе погиб турецкий военный
06:52В Германии выявили 407 новых случаев COVID-19
06:27В США разбился двухмоторный самолет
06:24Байден раскритиковал Трампа за упоминание Джорджа Флойда
06:16В России за сутки потушили 24 лесных пожара
Лента новостейМолния