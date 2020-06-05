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2020-06-05T17:21
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В Кузбассе завели дело после обрушения перекрытий на стройке
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РИА Новости

В Кузбассе завели дело после обрушения перекрытий на стройке

17:21 05.06.2020
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© РИА НовостиМашина прокуратуры
Машина прокуратуры
© РИА Новости
Машина прокуратуры. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 5 июн - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту обрушения перекрытий на строящемся объекте на территории ООО "Химпром" в Кемерово, где пострадали три человека, должностные лица привлечены к административной ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры по Кемеровской области.
Ранее сообщалось, что в строящемся здании на территории предприятия ООО "Химпром" обрушилось межэтажное перекрытие, из-под завалов были извлечены три человека, которых доставили в больницу, двое из них оказались в реанимации. Прокуратура Кузбасса по данному факту организовала проверку. Доследственную проверку начал и следственный комитет области.
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"По итогам проверки (прокуратуры – ред.) в деятельности должностных лиц организации, осуществлявшей строительство на территории предприятия, выявлены нарушения требований законодательства о промышленной безопасности и градостроительного законодательства. В связи с этим прокурор внес руководителю представление и потребовал устранить выявленные нарушения, а также возбудил в отношении должностных лиц дела об административных правонарушениях предусмотренных частью 1 статьи 9.1 и частью 1 статьи 9.4 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности; нарушение обязательных требований в области строительства и применения строительных материалов)", – говорится в сообщении.
Также по результатам рассмотрения дел, возбужденных прокурором, виновные должностные лица Сибирским управлением Ростехнадзора привлечены к ответственности, им назначены штрафы по 20 тысяч рублей каждому. Представление прокурора находится на рассмотрении.
"Кроме того, по факту обрушения возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека - ред.), расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры Заводского района города Кемерово", – сообщает ведомство.
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