В Кузбассе завели дело после обрушения перекрытий на стройке

Ранее сообщалось, что в строящемся здании на территории предприятия ООО "Химпром" обрушилось межэтажное перекрытие, из-под завалов были извлечены три человека, которых доставили в больницу, двое из них оказались в реанимации. Прокуратура Кузбасса по данному факту организовала проверку. Доследственную проверку начал и следственный комитет области.

"По итогам проверки (прокуратуры – ред.) в деятельности должностных лиц организации, осуществлявшей строительство на территории предприятия, выявлены нарушения требований законодательства о промышленной безопасности и градостроительного законодательства. В связи с этим прокурор внес руководителю представление и потребовал устранить выявленные нарушения, а также возбудил в отношении должностных лиц дела об административных правонарушениях предусмотренных частью 1 статьи 9.1 и частью 1 статьи 9.4 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности; нарушение обязательных требований в области строительства и применения строительных материалов)", – говорится в сообщении.