В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 4370

"В Таджикистане за сутки число больных коронавирусом увеличилось на 81 человека, достигнув 4370", - сказал собеседник агентства.

По его словам, от COVID-19 в стране вылечены 2491 человек, число умерших со среды осталось прежним – 48 человек, в больницах с этим диагнозом находятся 1355 пациентов, 219 были выписаны из медучреждений.