В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 4370

ДУШАНБЕ, 5 июн – РИА Новости, Лидия Исамова. Число зарегистрированных случаев инфицирования коронавирусом в Таджикистане достигло 4370 человек, на 81 больше, чем накануне, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения и соцзащиты населения.
"В Таджикистане за сутки число больных коронавирусом увеличилось на 81 человека, достигнув 4370", - сказал собеседник агентства.
По его словам, от COVID-19 в стране вылечены 2491 человек, число умерших со среды осталось прежним – 48 человек, в больницах с этим диагнозом находятся 1355 пациентов, 219 были выписаны из медучреждений.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,4 миллиона случаев заражения, почти 383 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.