В Калининграде завели дело после падения женщины с ребенком в люк

КАЛИНИНГРАД, 5 июн - РИА Новости. Следственное управление СК России по Калининградской области возбудило уголовное дело после падения женщины с маленьким ребенком в канализационный колодец, сообщила журналистам представитель ведомства Наталья Гацко.
Ранее сообщалось, что 10 мая этого года женщина с полуторагодовалым сыном на руках наступила на неплотно закрытую крышку канализационного люка и провалилась в колодец. Женщина смогла выбраться самостоятельно. С помощью прохожих ей удалось вытащить из воды ребенка и оказывать ему первую помощь до приезда скорой. В реанимацию малыша привезли без сознания, в тяжелом состоянии, поскольку некоторое время мальчик провел в воде.
"Следственными органами СК РФ по Калининградской области по факту падения в канализационный колодец 33-летней жительницы Калининграда с малолетним сыном возбуждено уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", - сказала Гацко.
Она отметила, что благодаря своевременной квалифицированной медицинской помощи, которую оказали мальчику врачи детской областной больницы, ребенок остался жив. В настоящее время его жизни ничто не угрожает.