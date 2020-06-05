В Калининграде завели дело после падения женщины с ребенком в люк

Ранее сообщалось, что 10 мая этого года женщина с полуторагодовалым сыном на руках наступила на неплотно закрытую крышку канализационного люка и провалилась в колодец. Женщина смогла выбраться самостоятельно. С помощью прохожих ей удалось вытащить из воды ребенка и оказывать ему первую помощь до приезда скорой. В реанимацию малыша привезли без сознания, в тяжелом состоянии, поскольку некоторое время мальчик провел в воде.