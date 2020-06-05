Немецкий депутат оценил проект санкций США против "Северного потока — 2"

"Поведение нашего трансатлантического партнера в отношении "Северного потока — 2" символизирует общие отношения между Германией , Европой и США. Многочисленные дискуссии между коллегами из бундестага и американского парламента показывают, что там, похоже, нет понимания, что энергетическая безопасность является очень большой и важной темой в Германии и Европе", - сказал он.

По его словам, "аргумент, неоднократно выдвигаемый США о том, что российский газ приведет Европу ко все большей зависимости от России, некорректен". "Скорее наоборот: Россия зависит от продажи своей продукции. Европа является важным рынком сбыта для российской продукции. И я думаю, что именно этот факт в первую очередь объясняет санкционную политику США. Есть желание ослабить Россию, независимо от ущерба, который Европа понесла бы в результате. Мы не должны участвовать в этом", - сказал парламентарий.

Законопроект о санкциях против "Северного потока — 2" ранее был внесен в сенат США. Он предлагает вводить санкции против страховых компаний судов, работающих на прокладке газопровода. Документ поддержали пять сенаторов от обеих партий, включая влиятельного сенатора от Техаса Теда Круза.

"Если мы не будем выступать против этого и ставить наши интересы на первый план, нам то и дело придется проявлять "вассальную позицию". Мы должны наконец вернуться к политике на уровне глаз. Это означает сосредоточение внимания на германских интересах и германском суверенитете посредством конструктивного сотрудничества, особенно в экономической сфере, с нашим ближайшим соседом Россией. Кроме того, мы должны переосмыслить германские и европейские зависимые отношения - как экономические, так и геостратегические", - считает Гердт.

Он добавил, что, хотя канцлер ФРГ Ангела Меркель обязана работать со всеми избранными лидерами, включая президента США Дональда Трампа, однако, "в конечном счете, качественные и количественные результаты имеют решающее значение, чтобы определить, плодотворно ли это сотрудничество".

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.