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2020-06-05T17:17
https://ria.ru/20200605/1572534805.html
Немецкий депутат оценил проект санкций США против "Северного потока — 2"
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РИА Новости

Немецкий депутат оценил проект санкций США против "Северного потока — 2"

17:17 05.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКаска рабочего на участке строительства газопровода "Северный поток-2"
Каска рабочего на участке строительства газопровода Северный поток-2
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Каска рабочего на участке строительства газопровода "Северный поток-2" . Архивное фото
БЕРЛИН, 5 июн - РИА Новости. США игнорируют ущерб Европы, угрожая санкциями проекту газопровода "Северный поток — 2", заявил РИА Новости депутат, член международного комитета бундестага ФРГ от фракции "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт.
"Поведение нашего трансатлантического партнера в отношении "Северного потока — 2" символизирует общие отношения между Германией, Европой и США. Многочисленные дискуссии между коллегами из бундестага и американского парламента показывают, что там, похоже, нет понимания, что энергетическая безопасность является очень большой и важной темой в Германии и Европе", - сказал он.
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По его словам, "аргумент, неоднократно выдвигаемый США о том, что российский газ приведет Европу ко все большей зависимости от России, некорректен". "Скорее наоборот: Россия зависит от продажи своей продукции. Европа является важным рынком сбыта для российской продукции. И я думаю, что именно этот факт в первую очередь объясняет санкционную политику США. Есть желание ослабить Россию, независимо от ущерба, который Европа понесла бы в результате. Мы не должны участвовать в этом", - сказал парламентарий.
Законопроект о санкциях против "Северного потока — 2" ранее был внесен в сенат США. Он предлагает вводить санкции против страховых компаний судов, работающих на прокладке газопровода. Документ поддержали пять сенаторов от обеих партий, включая влиятельного сенатора от Техаса Теда Круза.
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"Если мы не будем выступать против этого и ставить наши интересы на первый план, нам то и дело придется проявлять "вассальную позицию". Мы должны наконец вернуться к политике на уровне глаз. Это означает сосредоточение внимания на германских интересах и германском суверенитете посредством конструктивного сотрудничества, особенно в экономической сфере, с нашим ближайшим соседом Россией. Кроме того, мы должны переосмыслить германские и европейские зависимые отношения - как экономические, так и геостратегические", - считает Гердт.
Он добавил, что, хотя канцлер ФРГ Ангела Меркель обязана работать со всеми избранными лидерами, включая президента США Дональда Трампа, однако, "в конечном счете, качественные и количественные результаты имеют решающее значение, чтобы определить, плодотворно ли это сотрудничество".
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"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.
РФ неоднократно заявляла, что проект коммерческий и выгоден Европе.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18
"Северный поток — 2"
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Вальдемар ГердтСеверный поток — 2ГерманияСШАЭкономика
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