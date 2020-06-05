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2020-06-05T17:16
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Прокуроры проверят опасные объекты в районах таяния вечной мерзлоты
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РИА Новости

Прокуроры проверят опасные объекты в районах таяния вечной мерзлоты

17:16 05.06.2020
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© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкСотрудники Следственного комитета РФ проводят следственные мероприятия на территории ТЭЦ-3
Сотрудники Следственного комитета РФ проводят следственные мероприятия на территории ТЭЦ-3
© РИА Новости / СК РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить особо опасные производственные объекты, расположенные на территориях, подверженных таянию вечной мерзлоты, сообщил журналистам официальный представитель ведомства Андрей Иванов.
"С целью недопущения повторения подобной (ЧП в Норильске) ситуации на особо опасных объектах, расположенных на территориях, подверженных таянию вечной мерзлоты, генеральным прокурором Российской Федерации Игорем Красновым прокурорам регионов и природоохранным прокурорам дано поручение о комплексной проверке таких объектов", - сказал Иванов.
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Он уточнил, что в ходе проверок будет дана оценка соблюдению предприятиями требований законов при эксплуатации опасных производственных объектов, экологическом мониторинге, организации мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций. Одновременно будет проверена эффективность деятельности органов государственного надзора.
Один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 Норильска 29 мая получил повреждения в результате резкой просадки опор фундамента, произошла утечка около 21 тысячи кубометров топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. В пятницу МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива.
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Разлив дизельного топлива в НорильскеИгорь КрасновАндрей ИвановГенеральная прокуратура РФМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайНорильскПроисшествия
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