В Тольятти вернут ряд ограничений по коронавирусу

САМАРА, 5 июн - РИА Новости. Парки, скверы, набережные и пляжи вновь закроют в Парки, скверы, набережные и пляжи вновь закроют в Тольятти из-за ситуации с коронавирусом , сообщает в пятницу пресс-служба правительства Самарской области

Ранее главврач тольяттинской городской больницы №5, перепрофилированной под COVID-госпиталь, Николай Ренц в видеообращении, размещенном в YouTube-канале медучреждения, заявил, что жители Тольятти, по его мнению, проигнорировали призывы властей "не только к самоизоляции", но и к соблюдению дистанции и ношению масок. В сложившейся ситуации, отметил Ренц, в городе организуют дополнительные койки для больных коронавирусом, берут на работу в COVID-госпиталь медиков из других больниц региона.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в пятницу провел выездное заседание регионального оперштаба в Тольятти, чтобы на месте разобраться с эпидемиологической ситуацией в городе. По данным пресс-службы облправительства, уровень заболеваемости коронавирусом в Тольятти превышает среднеобластные показатели, однако все поступающие пациенты получают медпомощь в полном объеме.

"Мэр Тольятти Сергей Анташев доложил в ходе заседания штаба, что действующий в городе режим сейчас жестче, чем в целом по региону. Однако прорабатываются и дополнительные меры. В ближайшее время будут вновь закрыты для посещения парки, скверы, набережные, пляжи", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в Тольятти также будет введен полный запрет на посещение городских лесов. Кроме того, рассматривается вопрос о приостановке работы ряда объектов торговли в связи с нарушением масочного режима, такое решение уже принято по 25 объектам.

В Самарской области с конца марта действуют режим ограничений и самоизоляции для граждан. С 18 мая в регионе были разрешены прогулки не более двух человек вместе, открыли для посещения парки, а также разрешили работать непродовольственным магазинам с площадью торгового зала не более 400 квадратных метров и отдельным входом.

В Самарской области за время пандемии подтверждены 2922 случая заражения коронавирусом, 1282 человека выздоровели, 23 скончались.