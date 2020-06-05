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Распространение нового коронавируса
2020-06-05T17:14
https://ria.ru/20200605/1572534583.html
В Тольятти вернут ряд ограничений по коронавирусу
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161010_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_f1a207578cf7e389bd83584b73e07c53.jpg
РИА Новости

В Тольятти вернут ряд ограничений по коронавирусу

17:14 05.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тест на коронавирус. Архивное фото
САМАРА, 5 июн - РИА Новости. Парки, скверы, набережные и пляжи вновь закроют в Тольятти из-за ситуации с коронавирусом, сообщает в пятницу пресс-служба правительства Самарской области.
Ранее главврач тольяттинской городской больницы №5, перепрофилированной под COVID-госпиталь, Николай Ренц в видеообращении, размещенном в YouTube-канале медучреждения, заявил, что жители Тольятти, по его мнению, проигнорировали призывы властей "не только к самоизоляции", но и к соблюдению дистанции и ношению масок. В сложившейся ситуации, отметил Ренц, в городе организуют дополнительные койки для больных коронавирусом, берут на работу в COVID-госпиталь медиков из других больниц региона.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в пятницу провел выездное заседание регионального оперштаба в Тольятти, чтобы на месте разобраться с эпидемиологической ситуацией в городе. По данным пресс-службы облправительства, уровень заболеваемости коронавирусом в Тольятти превышает среднеобластные показатели, однако все поступающие пациенты получают медпомощь в полном объеме.
"Мэр Тольятти Сергей Анташев доложил в ходе заседания штаба, что действующий в городе режим сейчас жестче, чем в целом по региону. Однако прорабатываются и дополнительные меры. В ближайшее время будут вновь закрыты для посещения парки, скверы, набережные, пляжи", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, в Тольятти также будет введен полный запрет на посещение городских лесов. Кроме того, рассматривается вопрос о приостановке работы ряда объектов торговли в связи с нарушением масочного режима, такое решение уже принято по 25 объектам.
В Самарской области с конца марта действуют режим ограничений и самоизоляции для граждан. С 18 мая в регионе были разрешены прогулки не более двух человек вместе, открыли для посещения парки, а также разрешили работать непродовольственным магазинам с площадью торгового зала не более 400 квадратных метров и отдельным входом.
В Самарской области за время пандемии подтверждены 2922 случая заражения коронавирусом, 1282 человека выздоровели, 23 скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоДмитрий АзаровСамарская областьТольяттиОбщество
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