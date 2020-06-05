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2020-06-05T17:05
https://ria.ru/20200605/1572534247.html
Суд не стал арестовывать замглавы компании "НРК-Р.О.С.Т." Недельского
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РИА Новости

Суд не стал арестовывать замглавы компании "НРК-Р.О.С.Т." Недельского

17:05 05.06.2020
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкСудейский молоток
Судейский молоток
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Тверской суд Москвы в пятницу отказался арестовать замгендиректора компании "НРК Р.О.С.Т." Михаила Недельского, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.

"Вынесено постановление об оставлении без удовлетворения ходатайства следователя Главного следственного управления ГУМВД по Москве об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Недельского", - сказала она.

Сейчас Недельский уже отпущен на свободу. Комментариями его защиты РИА Новости пока не располагает.
Фабула уголовного дела пока не раскрывается. Судя по вменяемой топ-менеджеру статье, ему грозит до десяти лет заключения.
Между тем буквально накануне Банк России сообщил о регистрации "НРК-Р.О.С.Т." в качестве первой официально зарегистрированной краудфандинговой платформы страны.
Краудфандинг - один из способов привлечения денежных средств. Ключевым элементом является наличие онлайн-платформы, через которую инвесторы вкладывают, а проекты получают средства. Чаще всего этот метод используют стартапы.
В июле 2019 года в РФ был принят закон о краудфандинговых платформах. Согласно ему, с 1 января 2020 года такие платформы должны регистрироваться в специальном реестре операторов, который ведет ЦБ.
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