Суд не стал арестовывать замглавы компании "НРК-Р.О.С.Т." Недельского

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Тверской суд Тверской суд Москвы в пятницу отказался арестовать замгендиректора компании "НРК Р.О.С.Т." Михаила Недельского, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.

"Вынесено постановление об оставлении без удовлетворения ходатайства следователя Главного следственного управления ГУМВД по Москве об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Недельского", - сказала она.

Сейчас Недельский уже отпущен на свободу. Комментариями его защиты РИА Новости пока не располагает.

Фабула уголовного дела пока не раскрывается. Судя по вменяемой топ-менеджеру статье, ему грозит до десяти лет заключения.

Между тем буквально накануне Банк России сообщил о регистрации "НРК-Р.О.С.Т." в качестве первой официально зарегистрированной краудфандинговой платформы страны.

Краудфандинг - один из способов привлечения денежных средств. Ключевым элементом является наличие онлайн-платформы, через которую инвесторы вкладывают, а проекты получают средства. Чаще всего этот метод используют стартапы.