Богданов обсудил с послом Египта ситуацию в Ливии

"В ходе состоявшейся беседы был проведен обстоятельный обмен мнениями по ситуации в Ливии и палестино-израильскому урегулированию с акцентом на необходимость консолидации усилий международного сообщества в целях противодействия попыткам дестабилизации положения в регионе", - отмечается в сообщении.