Ярославский губернатор предложил МЭР смягчить ограничения для гостиниц

"В настоящее время из-за простоя, связанного с ограничительными мероприятиями, предприятия гостиничной отрасли не могут зарабатывать, при этом организации вынуждены нести значительные расходы, связанные с содержанием имущества, выплатой заработной платы персоналу. В случае продолжения запрета на деятельность в течение еще одного-двух месяцев многие предприятия сферы окажутся под угрозой закрытия и банкротства", - написал глава в своем обращении к министру.