Ярославский губернатор предложил МЭР смягчить ограничения для гостиниц

ЯРОСЛАВЛЬ, 5 июн – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов обратился к министру экономического развития РФ Максиму Решетникову с предложением совместно с Роспотребнадзором рассмотреть возможность поскорее разрешить открыться гостиницам в связи с тяжелым экономическим положением отрасли, сообщило правительство региона в пятницу.
"В настоящее время из-за простоя, связанного с ограничительными мероприятиями, предприятия гостиничной отрасли не могут зарабатывать, при этом организации вынуждены нести значительные расходы, связанные с содержанием имущества, выплатой заработной платы персоналу. В случае продолжения запрета на деятельность в течение еще одного-двух месяцев многие предприятия сферы окажутся под угрозой закрытия и банкротства", - написал глава в своем обращении к министру.
В обращении глава региона со ссылкой на экспертные данные указал, что падение выручки российских предприятий гостиничной сферы в апреле составило около 90% по отношению к марту. К концу года снижение доходов в гостиничном сегменте может составить до 70%, отметил Миронов.
В данный момент в соответствии с методическими рекомендациями Роспотребназдзора предполагается поэтапное возобновление деятельности предприятий и организаций, деятельность которых непосредственно связана с потребителем. Работа гостиниц и иных коллективных средств размещения планируется только на третьем этапе. С 8 июня Ярославская область переходит к первому этапу снятия ограничений, отмечает правительство региона.