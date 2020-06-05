В Казани рассказали о ситуации с выплатами медикам

КАЗАНЬ, 5 июн - РИА Новости. Более 130 работников городской клинической больницы №12 Более 130 работников городской клинической больницы №12 Казани получили стимулирующие надбавки за работу с больными коронавирусом после вмешательства прокуратуры, сообщает надзорное ведомство.

"Прокуратура Республики Татарстан провела проверку по обращению врача из Зеленодольского района , пожаловавшегося в соцсетях на невыплату надбавок за работу с больными коронавирусом. Установлено, что… заявитель по совместительству трудится в городской клинической больнице №12 Казани, которая была задействована в приеме пациентов с COVID-19", - говорится в релизе.

По информации прокуратуры, указанное медицинское учреждение является акционерным обществом и не входит в систему регионального минздрава. Между тем в республике был разработан механизм, предусматривающий возможность выплаты надбавок за работу с больными новой коронавирусной инфекцией сотрудникам частных медицинских организаций.

"В итоге надбавки стимулирующего характера сотрудникам медучреждения были выплачены: 131 работник больницы получили 9 миллионов рублей из средств федерального бюджета", - отмечает надзорное ведомство.

Прокурор Татарстана Илдус Нафиков 16 мая объявил министру здравоохранения республики официальное предостережение о недопустимости нарушений закона при выплате доплат стимулирующего характера за особые условия труда медицинским и иным работникам.

В прокуратуре республики действует горячая линия для приема жалоб медработников по вопросам невыплаты надбавок. По состоянию на 5 июня, на горячую линию прокуратуры поступило 424 звонка, в том числе 344 анонимных. Среди обратившихся 111 врачей, 154 фельдшера, 159 работников иных категорий (водители, младший медперсонал и другие). Все поступившие обращения с контролем направлены прокурорам на места для организации проверок.