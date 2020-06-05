RT запустил на YouTube проект об альтернативной истории

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. RT запустил на YouTube проект об альтернативном развитии истории, сообщается на сайте телеканала.
"Телеканал RT запускает на YouTube проект "ALT История" об альтернативном развитии исторических событий. Проект расскажет, как изменился бы мир, если бы в прошлом "что-то пошло по-другому". В первом выпуске зрителю предлагается представить "мир, в котором в Европе запрещены разводы", государства Израиль не существует, а Тверь является столицей России", - говорится в сообщении.
Кроме того, в эпизоде разбирается ситуация, при которой, например, в истории не случилось бы пандемии чумы.