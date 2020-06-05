RT запустил на YouTube проект об альтернативной истории

"Телеканал RT запускает на YouTube проект "ALT История" об альтернативном развитии исторических событий. Проект расскажет, как изменился бы мир, если бы в прошлом "что-то пошло по-другому". В первом выпуске зрителю предлагается представить "мир, в котором в Европе запрещены разводы", государства Израиль не существует, а Тверь является столицей России", - говорится в сообщении.