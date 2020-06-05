Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-05T16:59
https://ria.ru/20200605/1572533544.html
RT запустил на YouTube проект об альтернативной истории
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572533695_0:0:827:465_1036x0_80_0_0_6067f69a1575385e2bdce999ab4f65b7.png
РИА Новости

RT запустил на YouTube проект об альтернативной истории

16:57 05.06.2020 (обновлено: 16:59 05.06.2020)
770
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. RT запустил на YouTube проект об альтернативном развитии истории, сообщается на сайте телеканала.

"Телеканал RT запускает на YouTube проект "ALT История" об альтернативном развитии исторических событий. Проект расскажет, как изменился бы мир, если бы в прошлом "что-то пошло по-другому". В первом выпуске зрителю предлагается представить "мир, в котором в Европе запрещены разводы", государства Израиль не существует, а Тверь является столицей России", - говорится в сообщении.

Кроме того, в эпизоде разбирается ситуация, при которой, например, в истории не случилось бы пандемии чумы.
RT набрал десять миллиардов просмотров на Youtube
29 января, 13:57
RT стал первым телеканалом с 10 миллиардами просмотров на YouTube
19101004
Обсудить 1
Телеканал RTYouTubeОбщество
Рекомендуем
Вид на Прагу
Россотрудничество направит в Прагу сотрудника вместо высылаемого
Страница Facebook
Facebook начал выборочно маркировать страницы государственных СМИ
Здание Московского городского суда
Мосгорсуд снизил срок ареста журналиста Ильи Азара
Журналист и сотрудник полиции во время акции протеста в Миннеаполисе, США
В США правозащитники заинтересовались атакой на журналиста РИА Новости
Андрей Климов
Комиссия Совфеда проанализирует решение Facebook по маркировке СМИ
Президент России Владимир Путин
Путин: поправки к Конституции дадут нам чувствовать себя цивилизованными
Логотип телеканала RT
Facebook по ошибке пометил пост RT Deutsch о больнице в Уфе как фейк
Александр Хинштейн
ЕР попросит рассказать о претендентах на звание "Город трудовой доблести"
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2
В Германии допустили введение штрафных пошлин на газ из США
Facebook
Facebook будет помечать российские и китайские государственные СМИ
Военнослужащие РФ и Турции патрулируют участок трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб в Сирии
В России ответили на призыв США "убраться" с Ближнего Востока
Вывеска на здании МИА Россия сегодня
МИА "Россия сегодня" прокомментировало маркировку СМИ в Facebook
Кадр из мини-сериала Чернобыль
Объявлены номинанты телевизионных премий BAFTA
Сеул
В Сеуле надеются на визит Путина в этом году
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:42В ЛНР уже восемь суток не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
08:42Первый танкер с американской нефтью для Белоруссии прибыл в порт Литвы
08:42Названы самые популярные алкогольные напитки россиян на самоизоляции
08:30Эксперты назвали возможные причины нашествия шелкопряда в Сибири
08:17В Узбекистане число случаев COVID-19 выросло до 4022
08:17В Калифорнии три человека погибли при крушении самолета
08:13Рослесхоз оценил угрозу нашествия шелкопряда в Сибири
08:00Духов день 2020 - что это за праздник и когда отмечается в этом году
07:57В Афганистане около 11 полицейских погибли при подрыве автомобиля
07:50Украинские силовики заявили о 12 обстрелах своих позиций в Донбассе
07:44В Бразилии запретили рейды полиции в фавелах Рио-де-Жанейро
07:43В Кузбассе за сутки выявили 36 случаев COVID-19
07:35В Киргизии за сутки выявили 38 новых случаев COVID-19
07:33В Новосибирской области коронавирус выявили у 107 человек
07:23В Идлибе погиб турецкий военный
06:52В Германии выявили 407 новых случаев COVID-19
06:27В США разбился двухмоторный самолет
06:24Байден раскритиковал Трампа за упоминание Джорджа Флойда
06:16В России за сутки потушили 24 лесных пожара
06:11В Перу не менее 212 заключенных умерли от COVID-19
Лента новостейМолния