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Распространение нового коронавируса
2020-06-05T16:54
https://ria.ru/20200605/1572533247.html
Заболевший COVID-19 депутат Ионин рассказал о самочувствии
https://cdn22.img.ria.ru/images/155327/01/1553270196_0:28:845:503_1036x0_80_0_0_486b10596da1d2676b218153848b5a3c.jpg
РИА Новости

Заболевший COVID-19 депутат Ионин рассказал о самочувствии

16:54 05.06.2020
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© Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации Депутат Госдумы от "Справедливой России" Дмитрий Ионин
Депутат Госдумы от Справедливой России Дмитрий Ионин
© Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Депутат Госдумы от "Справедливой России" Дмитрий Ионин. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Ионин ("Справедливая Россия") сообщил РИА Новости, что у него самый легкий вариант COVID-19 с поражением легких только 5%.
Ранее в пятницу Ионин сообщал РИА Новости, что у него диагностирован коронавирус и он направляется в горбольницу Екатеринбурга, где будет решаться вопрос о необходимости его госпитализации.
"Слава богу, только односторонняя пневмония, поражение легких только 5%. Самый легкий вариант коронавируса. Амбулаторное лечение на дому с ежедневным посещением врача", - рассказал Ионин после визита к врачу.
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23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Дмитрий ИонинПолитика
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