В Мадриде и Барселоне смягчат карантинные меры

МАДРИД, 5 июн – РИА Новости. Министерство здравоохранения Министерство здравоохранения Испании обновило карантинные меры, введенные в связи с эпидемией коронавируса COVID-19 , в различных регионах страны: Мадриду Барселоне разрешили перейти с понедельника на предпоследний этап так называемой "деэскалации", чуть более половины Испании окажется на последней стадии.

"На вторую фазу переходят санитарный регион Барселона и все сообщество Мадрид", - заявил на пресс-конференции министр здравоохранения Сальвадор Илья. Кроме того, на эту стадию перейдут каталонская провинция Лерида, а также некоторые районы Кастилии-и-Леона.

На второй фазе упраздняется "расписание" для прогулок и занятий спортом, открываются крупные торговые центры, разрешено собираться группами до 15 человек, бары и рестораны могут обслуживать клиентов внутри помещений, а не только на террасах, как раньше, в отелях открываются в том числе зоны общего пользования, возобновляют работу детские сады и бассейны. На пляжах теперь разрешено не только заниматься спортом и гулять, но и просто загорать и отдыхать. Однако в силе остаются ограничения на количество клиентов и строгие санитарные меры.

Часть регионов переходят на последнюю, третью, фазу. В итоге 52% населения Испании, более 24 миллионов человек, с понедельника будут жить по нормам третьей фазы, 48% (23 миллиона) – второй, сообщило министерство здравоохранения. "Мы вновь настаиваем, что надо быть осмотрительными и ответственными на этом почти заключительном этапе процесса деэскалации. Очень важно, настаиваю, не терять бдительность перед вирусом, который все еще остается", - заявил Сальвадор Илья.

На последней стадии снятия карантина разрешено передвижение между различными провинциями страны – если они также находятся на третьей фазе. Однако правительство не рекомендует этого делать до полного снятия карантина. Барам, ресторанам, магазинам, музеям, кинотеатрам, театрам и так далее разрешено увеличить число принимаемых одновременно клиентов – однако ограничения все равно сохраняются.

Решение о сроках завершения третьей фазы и окончательном снятии карантина будут принимать власти автономных сообществ, пояснил Илья.

Режим повышенной готовности, введенный в Испании 14 марта, должен закончиться 21 июня. Предполагается, что к этому времени все регионы завершат выход из карантина. На следующем заседании правительство планирует принять законопроект о мерах, которые будут действовать во всей стране, пока угроза не будет полностью ликвидирована – то есть не будет создана вакцина или эффективное лечение от COVID-19.

Испания – одна из самых пострадавших стран от пандемии, жертвами стали более 27 тысяч человек, при помощи тестов ПЦР были выявлены более 240 тысяч случаев заражения. Однако проводимое минздравом исследование установило, что болезнь перенесли 5,2% населения страны, то есть 2,4 миллиона человек.

На настоящий момент Испании удалось остановить эпидемию. За последнюю неделю умерли 56 пациентов, хотя на пике – 2 апреля – только за один день умерли 950.

Испанское правительство в конце апреля разработало план постепенного выхода из карантина. В разных регионах смягчение мер происходит в разное время, в зависимости от эпидемиологической обстановки и готовности медицинских служб к обострению ситуации. Всего фаз четыре (от нулевой до третьей). Передвижение между различными регионами ограничено.