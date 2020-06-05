Замглавы платформы "НРК-Р.О.С.Т." Недельского задержали за мошенничество

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Заместитель директора по развитию компании "НРК-Р.О.С.Т." Михаил Недельский задержан по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, следует из информации из Тверского суда Москвы.
"В суд поступило ходатайство Главного следственного управления МВД об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу замгендиректора "НРК Р.О.С.Т." Михаилу Недельскому, обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере",- сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.
Фабула уголовного дела пока не раскрывается. Судя по вменяемой топ-менеджеру статье, ему грозит до десяти лет заключения.
Между тем буквально накануне Банк России сообщил о регистрации "НРК-Р.О.С.Т." в качестве первой краудфандинговой платформы страны.
Краудфандинг - один из способов привлечения денежных средств. Ключевым элементом является наличие онлайн-платформы, через которую инвесторы вкладывают, а проекты получают средства. Чаще всего этот метод используют стартапы.
В июле 2019 года в РФ был принят закон о краудфандинговых платформах. Согласно ему, с 1 января 2020 года такие платформы должны регистрироваться в специальном реестре операторов, который ведет ЦБ.