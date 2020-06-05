Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Модель электростанции на Международном форуме «АТОМЭКСПО»
Ядерные технологии
2020-06-05T16:45
https://ria.ru/20200605/1572532512.html
Росатом изучит возможность подъема ядерных объектов со дна Карского моря
https://cdn22.img.ria.ru/images/151610/64/1516106454_0:229:4383:2694_1036x0_80_0_0_d9538c3e925aa2a6d2a494bd471f86ec.jpg
РИА Новости

Росатом изучит возможность подъема ядерных объектов со дна Карского моря

16:44 05.06.2020 (обновлено: 16:45 05.06.2020)
792
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкБывшая полярная станция "Остров Уединение" в Карском море
Бывшая полярная станция Остров Уединение в Карском море
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" прорабатывает практическую возможность подъема со дна Карского моря затопленных там в советские времена объектов, создающих риски с точки зрения ядерной и радиационной безопасности, сообщил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.
В пятницу отмечается международный День эколога. В своем видеообращении к работникам российской атомной отрасли Лихачев напомнил, что деятельность Росатома в Арктике – это не только транспортные услуги, но и масштабные экологические проекты.
"Ведется работа в губе Андреева по вывозу оттуда корабельного отработавшего ядерного топлива. Сейчас прорабатываем возможность развернуть работы по подъему и утилизации затопленных в Карском море ядерных и радиационно-опасных объектов", - сказал Лихачев.
По его словам, это будет очень важно для обеспечения безопасного судоходства в акватории Северного морского пути и экологического благополучия всего Арктического региона.
Международное агентство по атомной энергии
10 февраля, 10:50
Ульянов: постпреды в МАГАТЭ посетят российские ядерные объекты в июне
По мнению специалистов, среди всех ядерно- и радиационно-опасных объектов, затопленных во времена СССР в Карском море, наибольшую опасность представляет атомная подводная лодка К-27. Она была затоплена в заливе Степового архипелага Новая Земля в 1981 году. В обоих реакторах подлодки находится ядерное топливо на основе высокообогащенного урана.
Кроме того, в 1960-х годах в бухтах восточного побережья Новой Земли было затоплено пять реакторных отсеков с корабельными и судовыми ядерными энергетическими установками. Также в Новоземельской впадине Карского моря затоплена баржа с содержащим отработавшее ядерное топливо аварийным реактором, выгруженным из АПЛ заказа 421.
2901210
Обсудить 0
Ядерные технологииКарское мореАрктикаАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"В мире
Рекомендуем
Юлия Норкина
Умерла жена телеведущего Андрея Норкина
Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Минздраве рассказали, какие регионы вызывают тревогу из-за COVID-19
Медицинские маски
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Военнослужащие РФ и Турции патрулируют участок трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб в Сирии
В России ответили на призыв США "убраться" с Ближнего Востока
Сельское кладбище
Троицкая родительская суббота 2020 - что можно и чего нельзя делать
Красная площадь в Москве
Собянин анонсировал "радикальные решения" по снятию ограничений
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии
Юлия Норкина
СМИ назвали причину смерти Юлии Норкиной
Строительство газопровода Северный поток-2
В Германии назвали санкции против "Северного потока — 2" угрозой ЕС
Инспектор ДПС во время проверки цифровых пропусков у водителей
В России хотят изменить правила медосвидетельствования для водителей
Гендиректор Lobaev Arms Владислав Лобаев
В России создадут винтовку, способную стрелять на семь километров
Флаг Соединенных Штатов Америки
США отказались вернуть России отнятые дипломатические объекты
Сергей Шнуров
"Уже переобулся": Валерия заявила, что Шнуров попросил о помощи
Сливочное масло
В сливочном масле нашли патогенные бактерии
Офицеры полиции Баффало толкнули мужчину во время акции протеста
В Баффало все полицейские ушли из спецподразделения в знак протеста
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:42В ЛНР уже восемь суток не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
08:42Первый танкер с американской нефтью для Белоруссии прибыл в порт Литвы
08:42Названы самые популярные алкогольные напитки россиян на самоизоляции
08:30Эксперты назвали возможные причины нашествия шелкопряда в Сибири
08:17В Узбекистане число случаев COVID-19 выросло до 4022
08:17В Калифорнии три человека погибли при крушении самолета
08:13Рослесхоз оценил угрозу нашествия шелкопряда в Сибири
08:00Духов день 2020 - что это за праздник и когда отмечается в этом году
07:57В Афганистане около 11 полицейских погибли при подрыве автомобиля
07:50Украинские силовики заявили о 12 обстрелах своих позиций в Донбассе
07:44В Бразилии запретили рейды полиции в фавелах Рио-де-Жанейро
07:43В Кузбассе за сутки выявили 36 случаев COVID-19
07:35В Киргизии за сутки выявили 38 новых случаев COVID-19
07:33В Новосибирской области коронавирус выявили у 107 человек
07:23В Идлибе погиб турецкий военный
06:52В Германии выявили 407 новых случаев COVID-19
06:27В США разбился двухмоторный самолет
06:24Байден раскритиковал Трампа за упоминание Джорджа Флойда
06:16В России за сутки потушили 24 лесных пожара
06:11В Перу не менее 212 заключенных умерли от COVID-19
Лента новостейМолния