Росатом изучит возможность подъема ядерных объектов со дна Карского моря

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" прорабатывает практическую возможность подъема со дна Карского моря затопленных там в советские времена объектов, создающих риски с точки зрения ядерной и радиационной безопасности, сообщил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.
В пятницу отмечается международный День эколога. В своем видеообращении к работникам российской атомной отрасли Лихачев напомнил, что деятельность Росатома в Арктике – это не только транспортные услуги, но и масштабные экологические проекты.
"Ведется работа в губе Андреева по вывозу оттуда корабельного отработавшего ядерного топлива. Сейчас прорабатываем возможность развернуть работы по подъему и утилизации затопленных в Карском море ядерных и радиационно-опасных объектов", - сказал Лихачев.
По его словам, это будет очень важно для обеспечения безопасного судоходства в акватории Северного морского пути и экологического благополучия всего Арктического региона.
По мнению специалистов, среди всех ядерно- и радиационно-опасных объектов, затопленных во времена СССР в Карском море, наибольшую опасность представляет атомная подводная лодка К-27. Она была затоплена в заливе Степового архипелага Новая Земля в 1981 году. В обоих реакторах подлодки находится ядерное топливо на основе высокообогащенного урана.
Кроме того, в 1960-х годах в бухтах восточного побережья Новой Земли было затоплено пять реакторных отсеков с корабельными и судовыми ядерными энергетическими установками. Также в Новоземельской впадине Карского моря затоплена баржа с содержащим отработавшее ядерное топливо аварийным реактором, выгруженным из АПЛ заказа 421.