Росатом изучит возможность подъема ядерных объектов со дна Карского моря

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Госкорпорация " Госкорпорация " Росатом " прорабатывает практическую возможность подъема со дна Карского моря затопленных там в советские времена объектов, создающих риски с точки зрения ядерной и радиационной безопасности, сообщил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев

В пятницу отмечается международный День эколога. В своем видеообращении к работникам российской атомной отрасли Лихачев напомнил, что деятельность Росатома в Арктике – это не только транспортные услуги, но и масштабные экологические проекты.

"Ведется работа в губе Андреева по вывозу оттуда корабельного отработавшего ядерного топлива. Сейчас прорабатываем возможность развернуть работы по подъему и утилизации затопленных в Карском море ядерных и радиационно-опасных объектов", - сказал Лихачев.

По его словам, это будет очень важно для обеспечения безопасного судоходства в акватории Северного морского пути и экологического благополучия всего Арктического региона.

По мнению специалистов, среди всех ядерно- и радиационно-опасных объектов, затопленных во времена СССР в Карском море, наибольшую опасность представляет атомная подводная лодка К-27. Она была затоплена в заливе Степового архипелага Новая Земля в 1981 году. В обоих реакторах подлодки находится ядерное топливо на основе высокообогащенного урана.