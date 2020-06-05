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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-05T16:44
https://ria.ru/20200605/1572532411.html
Число вылечившихся от COVID-19 в Самарской области возросло до 1348
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529342_0:23:3072:1751_1036x0_80_0_0_6847bc1856f51eed69ed4db027e79d0c.jpg
РИА Новости

Число вылечившихся от COVID-19 в Самарской области возросло до 1348

16:44 05.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач
Врач
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врач. Архивное фото
САМАРА, 5 июн - РИА Новости. Число выздоровевших после заражения коронавирусом жителей Самарской области возросло на 66, до 1348, сообщил в пятницу региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
"Пятого июня в Самарской области вылечились 66 пациентов, у которых лабораторно была подтверждена новая коронавирусная инфекция. На сегодняшний день в регионе 1348 человек выздоровели", - говорится в сообщении.
По информации оперштаба, из больниц выписали 43 человек, также выздоровели 23 человека, которые лечились дома.
В Самарской области с начала пандемии подтверждены 2922 случая заражения коронавирусом, 23 человека скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Самарская областьОбщество
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