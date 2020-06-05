Число вылечившихся от COVID-19 в Самарской области возросло до 1348

САМАРА, 5 июн - РИА Новости. Число выздоровевших после заражения коронавирусом жителей Самарской области возросло на 66, до 1348, сообщил в пятницу региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
"Пятого июня в Самарской области вылечились 66 пациентов, у которых лабораторно была подтверждена новая коронавирусная инфекция. На сегодняшний день в регионе 1348 человек выздоровели", - говорится в сообщении.
По информации оперштаба, из больниц выписали 43 человек, также выздоровели 23 человека, которые лечились дома.
В Самарской области с начала пандемии подтверждены 2922 случая заражения коронавирусом, 23 человека скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.