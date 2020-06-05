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2020-06-05T16:43
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Россотрудничество направит в Прагу сотрудника вместо высылаемого
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РИА Новости

Россотрудничество направит в Прагу сотрудника вместо высылаемого

16:42 05.06.2020 (обновлено: 16:43 05.06.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВид на Прагу
Вид на Прагу
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Вид на Прагу. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Россотрудничество направит в Прагу сотрудника с полномочиями вместо высылаемого и.о. главы своего представительства Андрея Кончакова, сообщил РИА Новости замглавы федерального агентства Михаил Брюханов.
Ранее в пятницу премьер Андрей Бабиш объявил о высылке из страны двух российских дипломатов, один из которых, по словам премьера, передал в местную контрразведку выдуманную информацию о якобы привезенном в Прагу одним из дипломатов РФ яде рицин.
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"Если бы мы знали, что так произойдет, мы бы готовили заранее кадры, сразу бы человек сегодня сел в самолет и полетел бы в Прагу. К сожалению, это не так. Шаг неожиданный", - сказал Брюханов.
"Представительство Россотрудничества в Праге остается без руководителя, агентство будет срочно направлять туда сотрудника с полномочиями", – добавил собеседник агентства.
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Ранее Брюханов сообщил РИА Новости, что высылаемые из Чехии дипломаты РФ – сотрудники представительства Россотрудничества в Праге.
В начале мая пражское сетевое издание Seznam опубликовало разговор своего корреспондента с неким Андреем Викторовичем К., которого представило работающим в чешской столице руководителем российского федерального агентства в дипломатическом статусе. СМИ называет его человеком, который якобы привез в начале апреля в Чехию смертельный яд рицин. Чешское ТВ также сообщило, что дипломат, который якобы замешан в ситуации с рицином - это и.о. руководителя представительства Россотрудничества в Чехии Андрей Викторович Кончаков. Руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова назвала тогда публикации чешских СМИ чистой провокацией.
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Высылка двух сотрудников российского посольства в ЧехииАндрей БабишФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)ЧехияПрагаВ мире
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